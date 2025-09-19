एशिया कप में पीएमओए उल्लंघन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को दिया जवाब, पूछा ये सवाल

पाकिस्तान बनाम यूएई मैच, जो एक घंटे की देरी से हुआ था, के बाद आईसीसी ने गुरुवार को पीसीबी को एक ईमेल भेजा जिसमें पीएमओए प्रोटोकॉल के "कई उल्लंघनों" और कदाचार का हवाला दिया गया।

By रुस्तम राणा | Updated: September 19, 2025 19:19 IST

Asia Cup 2025: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को जवाब देते हुए तर्क दिया है कि खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों के क्षेत्र (पीएमओए) का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। पाकिस्तान बनाम यूएई मैच, जो एक घंटे की देरी से हुआ था, के बाद आईसीसी ने गुरुवार को पीसीबी को एक ईमेल भेजा जिसमें पीएमओए प्रोटोकॉल के "कई उल्लंघनों" और कदाचार का हवाला दिया गया।

पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, पीसीबी ने कहा कि मीडिया मैनेजर को पीएमओए तक पहुँच की अनुमति थी और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के साथ बैठक में उनकी उपस्थिति उल्लंघन नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीसीबी ने आईसीसी से सवाल किया कि अगर यह उल्लंघन था, तो इसकी सूचना भ्रष्टाचार निरोधक इकाई (एसीयू) को कब नहीं दी गई।

आईसीसी को दिए गए अपने जवाब में पीसीबी ने अपने मीडिया मैनेजर का बचाव किया, जिसने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट और पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन, कप्तान सलमान अली आगा और मैनेजर नवीद अकरम चीमा के बीच बैठक का वीडियो बनाया था।

टूर्नामेंट के एक सूत्र ने समाचार एजेंसी को बताया, "टीम का मीडिया मैनेजर टीम का हिस्सा है और उसे पीएमओए तक पहुँच की अनुमति है। उसकी वहाँ मौजूदगी कोई उल्लंघन नहीं है।" सूत्र ने आगे कहा, "अगर मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, तो आईसीसी को (मैच) रेफरी से यह पूछना चाहिए कि क्या इस मामले की सूचना एसीयू को दी गई थी।"

आईसीसी ने पीसीबी की उस विज्ञप्ति पर भी सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि पाइक्रॉफ्ट ने माफ़ी मांगी है। विश्व संस्था ने स्पष्ट किया कि ज़िम्बाब्वे के इस खिलाड़ी ने केवल एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के एक आयोजन स्थल प्रबंधक द्वारा की गई गलतफहमी पर खेद व्यक्त किया था।

