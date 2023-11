Pakistan Cricket Board PCB: पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक की जगह पीसीबी ने इस दिग्गज को मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया, 27 टेस्ट, 91 वनडे और 36 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का अनुभव

Highlights जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में पांच मैचों की टी20 सीरीज होगी। इंजमाम ने 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के घोषणा करने की उम्मीद है।

Pakistan Cricket Board PCB: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वहाब रियाज को राष्ट्रीय पुरुष चयन समिति का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। देश के क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। रियाज़ का पहला काम दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज और जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में पांच मैचों की टी20 सीरीज होगी।

38 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि राष्ट्रीय पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष की भूमिका निभाकर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं और मुझे यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं पीसीबी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जका अशरफ का आभार व्यक्त करता हूं। शान मसूद, शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान टेस्ट और टी20ई कप्तान नियुक्त किया गया है।

