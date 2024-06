कप्तान बाबर आज़म ने मैच फिक्सिंग का आरोप लगाने वाले वरिष्ठ पत्रकार मुबाशिर लुकमान पर करेंगे मुकदमा

ICC T20 World Cup 2024: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आज़म ने हाल ही में उनके खिलाफ़ कुछ विस्फोटक आरोप लगाने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मुबाशिर लुकमान के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। इमरान सिद्दीकी नाम के एक पत्रकार के अनुसार, बाबर ने लुकमान पर मुकदमा करने का फैसला किया है, क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैच फिक्स किए और बदले में उन्हें महंगे उपहार मिले।

सोशल मीडिया पर जारी अपने हालिया वीडियो में, अनुभवी एंकर ने दावा किया कि बाबर को उनके भाई ने ऑडी ई-ट्रॉन उपहार के रूप में दिया था और इसे संदिग्ध सट्टेबाज़ों से हासिल किया गया था। इसके अलावा, लुकमान ने दावा किया कि 29 वर्षीय बाबर ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में अपार्टमेंट भी लिए हैं। लुकमान ने वीडियो तब जारी किया जब पाकिस्तान ने यूएसए से हार का सामना किया और न्यूयॉर्क में आयरलैंड के खिलाफ़ कम स्कोर वाले मुक़ाबले में जीत हासिल की। ​​इस प्रक्रिया में, उन्हें टूर्नामेंट से समय से पहले बाहर होना पड़ा।

These are serious allegations on Babar Azam from senior journalist Mubashir Luqman.

Investigation should be done by PCB.

More to come in upcoming days...#WT20_2024pic.twitter.com/o1ji2JlApd