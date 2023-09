Pakistan Asia Cup 2023: पाकिस्तान को लग सकता है झटका, एशिया कप में नहीं खेलेंगे दोनों तेज गेंदबाज!, पीसीबी ने इन खिलाड़ियों को किया शामिल

Highlights भारत के खिलाफ मैच में चोटिल होने के कारण यह फैसला किया गया। सोमवार को रिजर्व दिन पर जब खेल शुरू हुआ तो वह मैदान पर नहीं उतरे। भारत ने रिकॉर्ड 228 रन से जीत दर्ज की।

Pakistan Asia Cup 2023: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ और नसीम शाह का एशिया कप एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के बाकी बचे मैचों में खेलना संदिग्ध है। यह दोनों खिलाड़ी भारत के खिलाफ सुपर चार के मैच के दौरान चोटिल हो गए थे।

पाकिस्तानी टीम प्रबंधन ने कहा कि शाहनवाज दहानी और जमान खान को एहतियात के तौर पर रऊफ और नसीम के बैकअप के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान की टीम के बयान में कहा गया है ,‘‘पाकिस्तान ने शाहनवाज दहानी और जमान खान को बैकअप के रूप में टीम में शामिल किया है।

Pakistan have been forced into two precautionary squad changes at #AsiaCup2023 🇵🇰



More on the fast bowling replacements with an eye on #CWC23 👇https://t.co/fUfGn9Rkyw