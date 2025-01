PAK vs WI, 2nd Test: 3 दिन, 40 विकेट और 694 रन?, फिरकी में फंसे पाकिस्तानी खिलाड़ी, 2 मैच में झटके 19 विकेट, जोमेल वारिकन को प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज

Highlights PAK vs WI, 2nd Test: पाकिस्तान को 120 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। PAK vs WI, 2nd Test: इंडीज ने 3 दिन में ही पाकिस्तान को पस्त कर दिया। PAK vs WI, 2nd Test: पाकिस्तान ने पहला टेस्ट तीन दिन में 127 रन से जीता था।

PAK vs WI, 2nd Test: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच कमाल का मैच हुआ। पहला और दूसरा टेस्ट मैच 3 दिन में ही खत्म हो गया। पाकिस्तान ने पहला टेस्ट तीन दिन में 127 रन से जीता था। वेस्टइंडीज ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 120 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। इंडीज ने 3 दिन में ही पाकिस्तान को पस्त कर दिया। बाएं हाथ के स्पिनर जोमेल वारिकन ने कमाल का प्रदर्शन किया और दो मैच में 19 विकेट अपने नाम किया है। पहले मैच में 10 और दूसरे मैच में 9 विकेट झटक कर प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच पर कब्जा किया।

वारिकन के फिरकी के जादू से वेस्टइंडीज ने दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के तीसरे ही दिन सोमवार को यहां पाकिस्तान को 133 रन पर समेटकर 120 रन से जीत दर्ज की और श्रृंखला 1-1 से बराबर कर दी। पाकिस्तान की टीम सोमवार को दूसरी पारी में चार विकेट पर 76 रन से आगे खेलने उतरी और जीत के लिए उसे 178 रन की और दरकार थी।

मेजबान टीम ने हालांकि वारिकन (27 रन पर पांच विकेट) की फिरकी के सामने 57 रन जोड़कर बाकी बचे छह विकेट भी गंवा दिए। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान में 34 से भी अधिक साल बाद पहली टेस्ट जीत दर्ज की। ऑफ स्पिनर केविन सिंक्लेयर (61 रन पर तीन विकेट) और बाएं हाथ के स्पिनर गुडाकेश मोती (35 रन पर दो विकेट) ने भी वारिकन का अच्छा साथ निभाया।

वारिकन 19 विकेट के साथ श्रृंखला के सबसे सफल गेंदबाज रहे। इस हार के साथ पाकिस्तान विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) तालिका में अंतिम स्थान पर खिसक गया। दोनों टीम ने डब्ल्यूटीसी के मौजूदा सत्र में अपना अभियान पूरा कर लिया है। सोमवार को पाकिस्तान के कल के दोनों नाबाद बल्लेबाज सऊद शकील (13) और रात्रि प्रहरी काशिफ अली (01) अपने स्कोर में इजाफा किए बिना पवेलियन लौटे।

सिंक्लेयर ने दिन की तीसरी गेंद पर शकील को स्लिप में कैच कराया जबकि वारिकन ने काशिफ को बोल्ड किया। मोहम्मद रिजवान (25) और सलमान अली आगा (15) दोनों ने 39 रन की साझेदारी की लेकिन इसके बाद वारिकन का शिकार बने। वारिकन ने साजिद खान (07) को बोल्ड करके वेस्टइंडीज की जीत सुनिश्चित की।

इसी स्थान पर पहला टेस्ट 127 रन से गंवाने के बाद वेस्टइंडीज ने दूसरे टेस्ट के पहले दिन पहली पारी में 38 रन पर सात विकेट गंवा दिए थे लेकिन इसके बाद टीम जोरदार वापसी करते हुए जीत दर्ज करने में सफल रही। वेस्टइंडीज की टीम निचले क्रम के बल्लेबाजों के उम्दा प्रदर्शन से पहली पारी में 163 रन बनाने में सफल रही।

पाकिस्तान को 157 रन पर समेट दिया। वेस्टंडीज ने दूसरी पारी में 244 रन बनाकर पाकिस्तान को 254 रन का लक्ष्य दिया जिसे मेजबान टीम हासिल नहीं कर पाई। वेस्टइंडीज डब्ल्यूटीसी तालिका में आठवें जबकि पाकिस्तान नौवें स्थान पर रहा।