PAK vs SL: पाकिस्तान ने त्रिकोणीय श्रृंखला के मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हराया

फरहान की पांच छक्के और छह चौके जड़ित पारी ने पाकिस्तान को महज 15.3 ओवर में तीन विकेट पर 131 रन तक पहुंचाकर लगातार दूसरी जीत दर्ज करने में मदद की।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 22, 2025 23:01 IST2025-11-22T23:00:44+5:302025-11-22T23:01:04+5:30

PAK vs SL: Pakistan beat Sri Lanka by 7 wickets in tri-series match | PAK vs SL: पाकिस्तान ने त्रिकोणीय श्रृंखला के मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हराया

PAK vs SL: पाकिस्तान ने त्रिकोणीय श्रृंखला के मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हराया

रावलपिंडी: साहिबजादा फरहान की करियर की सर्वश्रेष्ठ नाबाद 80 रन की पारी की बदौलत पाकिस्तान ने शनिवार को यहां टी20 त्रिकोणीय श्रृंखला के मैच में श्रीलंका को सात विकेट से हरा दिया। श्रीलंका की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ 95 रन पर सिमटने के बाद पहला मैच 67 रन से हार गई थी। श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद टीम सात विकेट पर 128 रन पर सिमट गई। 

फरहान की पांच छक्के और छह चौके जड़ित पारी ने पाकिस्तान को महज 15.3 ओवर में तीन विकेट पर 131 रन तक पहुंचाकर लगातार दूसरी जीत दर्ज करने में मदद की। श्रीलंका को पाकिस्तान से वनडे श्रृंखला में भी 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था और त्रिकोणीय श्रृंखला में भी उनका लचर प्रदर्शन जारी है।

इनपुट भाषा एजेंसी

Open in app
टॅग्स :Pakistan Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamODIपाकिस्तान क्रिकेट टीमश्रीलंका क्रिकेट टीमवनडे