PAK vs SL Asia Cup 2023: श्रीलंका ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, 12वीं बार फाइनल में, जानें भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान

Highlights 100 रन की साझेदारी से अंतिम गेंद पर आठ विकेट पर 252 रन बनाकर जीत दर्ज की। पाकिस्तान को डकवर्थ-लुईस पद्धति के तहत दो विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई, जहां सामना रविवार को भारत से होगा। असलंका ने 47 गेंद में तीन चौकों और एक छक्के से नाबाद 49 रन बनाकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया।

PAK vs SL Asia Cup 2023: और श्रीलंका फाइनल में। पाकिस्तान का सपना फिर से टूट गया। भारत और श्रीलंका की टीम 17 सितंबर को फाइनल में टकराएंगे। आरपीएस में क्या रोमांच था! यह केवल दूसरी बार है, जब वनडे एशिया कप में आखिरी गेंद पर रन-चेज़ पूरा किया गया है (अन्य: 2018 एशिया कप फाइनल में दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ भारत की 3 विकेट से जीत)।

एशिया कप फाइनल में सर्वाधिक प्रदर्शनः (ODI+T20I)-

12 - श्रीलंका

10 - भारत

5 - पाकिस्तान

3 - बांग्लादेश।

कुसाल मेंडिस के अर्धशतक के बाद चरिथ असलंका की प्रतिकूल प्रतिस्थितियों में धैर्यपूर्ण पारी से श्रीलंका ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के वर्षा से प्रभावित सुपर चार चरण के बेहद रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को डकवर्थ-लुईस पद्धति के तहत दो विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई जहां उसका सामना रविवार को भारत से होगा।

पाकिस्तान के 252 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने मेंडिस की 87 गेंद में आठ चौकों और एक छक्के से 91 रन की पारी और समरविक्रम (48) के साथ उनकी तीसरे विकेट की 100 रन की साझेदारी से अंतिम गेंद पर आठ विकेट पर 252 रन बनाकर जीत दर्ज की।

