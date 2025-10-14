PAK vs SA: पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 277 रन का लक्ष्य दिया, मुथुसामी ने 11 विकेट लेकर बनाया दबदबा

PAK vs SA, 1st Test: गद्दाफी स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन नाटकीय बल्लेबाजी पतन के बाद पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 277 रनों का लक्ष्य रखा है। स्पिनर सेनुरन मुथुसामी ने मैच में 11 विकेट लेकर मेहमान टीम को मुकाबला लड़ने का मौका दिया। पहली पारी में 109 रनों की बढ़त लेने के बाद, पाकिस्तान का बल्लेबाजी क्रम दूसरे मैच में लड़खड़ा गया और 167 रनों पर ढेर हो गया।

कप्तान बाबर आज़म (42), अब्दुल्ला शफीक (41) और सऊद शकील (38) ही उल्लेखनीय योगदान दे पाए। दक्षिण अफ्रीका के लगातार स्पिन आक्रमण के आगे बाकी बल्लेबाजी क्रम लड़खड़ा गया। इमाम-उल-हक और शाहीन अफरीदी बिना खाता खोले आउट हो गए, जबकि मोहम्मद रिजवान साइमन हार्मर का शिकार बनने से पहले 14 रन ही बना पाए। यह पतन बहुत तेज़ था - पाकिस्तान ने अपने आखिरी छह विकेट सिर्फ़ 17 रनों पर गंवा दिए, जिससे मैच में पहले मिली बढ़त भी खत्म हो गई।

मुथुस्वामी ने 11 विकेट लेकर दबदबा बनाया

बाएँ हाथ के स्पिनर सेनुरन मुथुस्वामी ने मैच का निर्णायक प्रदर्शन किया, पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर कुल 11 विकेट लिए। उनकी सटीक लाइन और नियंत्रण ने पाकिस्तान के मध्य और निचले क्रम को मुश्किल में डाल दिया। साइमन हार्मर ने दूसरी पारी में इमाम-उल-हक और शान मसूद के आउट सहित 4 विकेट लेकर टीम का मज़बूत साथ दिया। कगिसो रबाडा ने बाबर आज़म का एक अहम विकेट लेकर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा दिया।

पाकिस्तान की पहली पारी की बढ़त

पहली पारी में, पाकिस्तान ने इमाम-उल-हक (93), शान मसूद (76), मोहम्मद रिज़वान (75) और आगा सलमान (93) की बदौलत 378 रन बनाए थे। जवाब में, दक्षिण अफ्रीका की टीम नोमान अली के छह विकेटों की बदौलत 269 रन पर आउट हो गई। इससे पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण बढ़त मिली, जिसका वे अपनी दूसरी पारी में फायदा नहीं उठा पाए।

दक्षिण अफ्रीका को अब लाहौर टेस्ट जीतने के लिए 277 रनों की ज़रूरत है - यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन हासिल करने योग्य लक्ष्य है, क्योंकि पिच की स्थिति स्पिन के अनुकूल होने लगी है। नोमान अली और साजिद खान की अगुवाई में पाकिस्तान के स्पिनरों से चौथे दिन निर्णायक भूमिका निभाने की उम्मीद है।

इस बीच, मेहमान टीम टोनी डी ज़ोरज़ी, जिन्होंने पहली पारी में शानदार 104 रन बनाए थे, और रयान रिकेल्टन, जिन्होंने 71 रन जोड़े थे, के अच्छे फॉर्म पर निर्भर करेगी।