PAK vs SA, 2nd Test: 18 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट जीत, दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज 1-1 से बराबर की, जानें प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज कौन

रावलपिंडीः दक्षिण अफ्रीका ने 2007 के बाद पहली बार पाकिस्तान में टेस्ट जीत दर्ज की है। सीरीज 1-1 से बराबर खत्म हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने विश्व टेस्ट चैंपियंस के लिए यह एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। पाकिस्तान ने जीत के लिए 73 रन का लक्ष्य दिया और दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट खोकर जीत हासिल की। केशव महाराज को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया और एस मुथुसामी को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। WTC परिदृश्य में दौरा करने वाली टीमों के लिए घर से बाहर जीतना महत्वपूर्ण है।

South Africa seal a comfortable second Test win to draw the series 1-1 against Pakistan 👊#WTC27#PAKvSA 📝: https://t.co/OMV5JSbV3Kpic.twitter.com/BmES6AUk7o — ICC (@ICC) October 23, 2025

ग्यारहवें नंबर के बल्लेबाज कागिसो रबाडा और सेनुराम मुथुसामी ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अर्धशतक जड़े जिससे दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट के तीसरे दिन यागदार वापसी करते हुए दबदबा बनाया। दक्षिण अफ्रीका ने 235 रन पर आठ विकेट गंवा दिए थे लेकिन टीम पहली पारी में 404 रन बनाकर 71 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करने में सफल रही थी।

मुथुसामी ने 155 गेंद में आठ चौकों की मदद से नाबाद 89 रन की पारी खेलने के अलावा केशव महाराज (30) के साथ नौवें विकेट के लिए 71 और पहला टेस्ट अर्धशतक जड़ने वाले रबाडा (71 रन, 61 गेंद, चार छक्के, चार चौके) के साथ अंतिम विकेट के लिए 98 रन की साझेदारी की। पाकिस्तान के बाएं हाथ के स्पिनर आसिफ अफरीदी ने छह विकेट चटकाए।

पदार्पण टेस्ट में पांच विकेट हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बने। वह 38 साल के हैं। पहली पारी में 333 रन बनाने वाले पाकिस्तान इसके बाद दूसरी पारी में चार विकेट पर 94 रन बनाकर संघर्ष कर रहा है। मेजबान टीम को 23 रन की बढ़त हासिल है। दिन का खेल खत्म होने पर बाबर आजम 49 जबकि मोहम्मद रिजवान 16 रन बनाकर खेल रहे थे।

दक्षिण अफ्रीका के लिए दूसरी पारी में ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर 26 रन देकर तीन विकेट चटका चुके हैं। इससे पहले मुथुसामी ने महाराज और रबाडा के साथ क्रमश: नौवें और 10वें विकेट के लिए उम्दा साझेदारी करके दक्षिण अफ्रीका को जोरदार वापसी दिलाई। टेस्ट मुकाबलों में यह दूसरा मौका है जब किसी पारी में नौवें और 10वें दोनों विकेट की साझेदारी 50 रन से अधिक की हुई है।

अफरीदी पदार्पण टेस्ट में पांच या इससे अधिक विकेट चटकाने वाले पाकिस्तान के छठे स्पिनर बने। इससे पहले मोहम्मद नजीर, शाहिद अफरीदी, बिलाल आसिफ, नोमान अली और अबरार अहमद के नाम यह उपलब्धि है। अफरीदी ने दिन की चौथी ही गेंद पर काइल वेरेने (10) को पवेलियन भेजा। ट्रिस्टन स्टब्स (76) अपने कल के स्कोर में सिर्फ आठ रन जोड़ने के बाद अफरीदी की गेंद पर पगबाधा हुए। अफरीदी ने हार्मर (02) को पगबाधा करके पांचवां विकेट हासिल किया।