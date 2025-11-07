PAK vs SA, 2nd ODI: 8 चौके, 7 छक्के, 123 रन और 119 गेंद?, 2 साल बाद वापसी और पाक बॉलर पर टूटे डीकॉक, पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर

Highlights PAK vs SA, 2nd ODI: डी कॉक ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला पलटकर वापसी कर रहे हैं। PAK vs SA, 2nd ODI: 2007 में मुल्तान में शॉन पोलक और ग्रीम स्मिथ के बीच 159 रनों की साझेदारी बनी थी। PAK vs SA, 2nd ODI: सैम अयूब (53) और सलमान अली आगा (69) ने अर्धशतक जमाए और चौथे विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी की।

फैसलाबादः दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी जारी रखते हुए मैच विजयी शतक जड़ा और फैसलाबाद में खेले गए दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में अपनी टीम को पाकिस्तान पर आठ विकेट से जीत दिलाई। डी कॉक ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला पलटकर वापसी कर रहे हैं। दो साल के अंतराल के बाद फिर से मैदान पर उतरे और इकबाल स्टेडियम में नाबाद 123 रनों की पारी खेलकर टीम की आसान जीत सुनिश्चित की और तीन मैचों की सीरीज बराबर कर दी।

दक्षिण अफ्रीका बनाम पाकिस्तान के लिए वनडे में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर-

128 - एबी डिविलियर्स, जोहान्सबर्ग, 2013

124 - डेरिल कलिनन, नैरोबी, 1996

123* - रासी वैन डेर डूसन, सेंचुरियन, 2021

123* - क्विंटन डी कॉक, फैसलाबाद, 2025।

क्विंटन डी कॉक और टोनी डी ज़ोरज़ी के बीच 153 रनों की साझेदारी पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में दक्षिण अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है, इससे पहले 2007 में मुल्तान में शॉन पोलक और ग्रीम स्मिथ के बीच 159 रनों की साझेदारी बनी थी।

270 रन, 2023 विश्व कप में चेन्नई में 271 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के बाद एकदिवसीय मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका द्वारा सफलतापूर्वक पीछा किया गया दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य है।

11 छक्के एकदिवसीय पारी में पाकिस्तान के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका द्वारा लगाए गए सबसे अधिक छक्के हैं।

दक्षिण अफ्रीका ने 40.1 ओवर में दो विकेट पर 270 रन बनाए और पाकिस्तान के 50 ओवर में नौ विकेट पर 269 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। डिकॉक ने युवा खिलाड़ी लुआन-ड्रे प्रीटोरियस (46) के साथ 81 रनों की साझेदारी की और टीम को मज़बूत जवाबी पारी की शुरुआत दिलाई।

टोनी डी ज़ोरज़ी (63 गेंदों में 76 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 137 गेंदों पर 153 रनों की साझेदारी ने जीत की नींव रखी। डिकॉक का 22वाँ वनडे शतक 96 गेंदों पर पूरा हुआ और कप्तान मैथ्यू ब्रीट्ज़के के साथ मिलकर उन्होंने लगभग 10 ओवर शेष रहते अपनी टीम को जीत दिलाई। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

पाँचवें ओवर तक उसका स्कोर तीन विकेट पर 22 रन था। इसके बाद सैम अयूब (53) और सलमान अली आगा (69) ने अर्धशतक जमाए और चौथे विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी की। मोहम्मद नवाज़ ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 59 रनों की पारी खेलकर मेज़बान टीम के लिए एक प्रतिस्पर्धी स्कोर सुनिश्चित किया, जिसने मंगलवार को पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका पर दो विकेट से मामूली जीत हासिल की।

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नंद्रे बर्गर ने 46 रन देकर चार विकेट लिए और लेग स्पिनर नकाबा पीटर ने भी अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 55 रन देकर तीन विकेट लिए और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे। दोनों टीमें शनिवार को फैसलाबाद में अपने निर्णायक मुकाबले में आमने-सामने होंगी।