PAK vs SA: लाहौर टेस्ट के तीसरे दिन गिरे 16 विकेट, दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 226 रनों की आवश्यकता

सूखी और उखड़ती पिच पर, दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 8 विकेट शेष रहते 226 रनों की आवश्यकता है।

PAK vs SA 1st Test: लाहौर में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच तीसरे दिन 16 विकेट गिरने के साथ ही ताबड़तोड़ गति से आगे बढ़ा। सूखी और उखड़ती पिच पर, दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 8 विकेट शेष रहते 226 रनों की आवश्यकता है। दिन की शुरुआत 82 रनों से करते हुए, टोनी डी ज़ोरज़ी ने धैर्यपूर्ण शतक जड़ा, लेकिन जल्द ही आउट हो गए। 

दक्षिण अफ्रीका के निचले क्रम के बाकी खिलाड़ी कोई खास प्रतिरोध नहीं दिखा पाए और दक्षिण अफ्रीका की टीम अपने कल के स्कोर में 53 रन जोड़कर 269 रनों पर ढेर हो गई। सुबह दो अतिरिक्त विकेट लेने वाले नोमान अली ने 112 रनों पर 6 विकेट चटकाए और पाकिस्तान को 109 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त दिला दी।

हालाँकि, उनकी दूसरी पारी योजना के मुताबिक नहीं रही। पहली पारी में 93 रन बनाने वाले इमाम-उल-हक दूसरे ओवर में साइमन हार्मर की गेंद पर दो गेंदों पर बिना कोई रन बनाए स्टंप आउट हो गए। हार्मर ने लंच से ठीक पहले पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद को भी आउट कर दिया और मेजबान टीम का स्कोर 36/2 हो गया।

अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने 41 रनों की अच्छी बल्लेबाजी की थी, ने पारी फिर से शुरू होने पर अपनी शुरुआत को बर्बाद कर दिया और वह सेनुरन मुथुसामी को कैच थमा बैठे। पिच में भरपूर टर्न और उछाल होने के कारण, दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर लगातार सवाल खड़े करते रहे। 

जब बाबर आजम और सऊद शकील क्रीज पर थे, तब पाकिस्तान के लिए एक दौर अपेक्षाकृत स्थिरता का था। दोनों ने 55 रनों की साझेदारी की, जिसमें बाबर खास तौर पर मज़बूत दिख रहे थे। उन्होंने मुथुसामी की गेंद पर चौकों की हैट्रिक लगाई, लेकिन अगले ही ओवर में कागिसो रबाडा ने उन्हें आउट कर दिया। 

दूसरे सत्र का अंत शकील के विकेट गिरने के साथ हुआ। 38 रन के दौरान क्रीज पर अच्छी तरह जमे हुए शकील स्लॉग स्वीप करने के प्रयास में डीप मिडविकेट पर आउट हो गए।

तीसरे सत्र की शुरुआत में पाकिस्तान की टीम नाटकीय रूप से ढह गई और उसने 6.3 ओवरों में अपने आखिरी पाँच विकेट सिर्फ़ 17 रन पर गँवा दिए। मुथुसामी ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया और पाँच विकेट लिए, जबकि हार्मर ने चार विकेट लिए।

जीत के लिए 277 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाजों ने सतर्क शुरुआत की। नोमान अली ने छठे ओवर में एडेन मार्करम को बोल्ड करके पाकिस्तान को जीत दिलाई और एक ओवर बाद ही उन्होंने वियान मुल्डर को स्लिप में कैच कराकर अपना दूसरा विकेट लिया। 

इसके बाद रयान रिकेल्टन और टोनी डी ज़ोरज़ी की बाएँ हाथ की जोड़ी ने बेहतरीन तकनीक और संयम का परिचय देते हुए दक्षिण अफ्रीका को स्टंप तक सुरक्षित रूप से जीत दिलाई। शफीक द्वारा शॉर्ट लेग पर रिकेल्टन का कैच छोड़ने के बाद पाकिस्तान ने उन्हें जीवनदान ज़रूर दिया, लेकिन बाकी ओवर बिना किसी घटना के बीत गए।

