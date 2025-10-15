PAK vs RSA 2025: 10 मैच के बाद हार, विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के को पाकिस्तान ने रोका, 93 रन से हराकर सीरीज में 1-0 से आगे

PAK vs RSA 2025: पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 93 रन से हराकर 10 मैच के जीत के क्रम को तोड़ा।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 15, 2025 16:16 IST2025-10-15T16:15:30+5:302025-10-15T16:16:30+5:30

PAK vs RSA PAK 378-167 RSA 269-183 Pakistan won by 93 runs Pakistan go 1-0 up 2-match series World Test champions South Africa's 10-match winning streak ended  | PAK vs RSA 2025: 10 मैच के बाद हार, विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के को पाकिस्तान ने रोका, 93 रन से हराकर सीरीज में 1-0 से आगे

file photo

Highlightsनोमान ने पिछले पांच घरेलू टेस्ट में 46 विकेट चटकाए हैं।मैच के चौथे दिन लंच के बाद 183 रन पर सिमट गई।लगातार 10 मैच में जीत के क्रम पर रोक लगा दी।

लाहौरः पाकिस्तान ने शानदार जीत के साथ 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पाकिस्तान ने बुधवार को यहां पहले क्रिकेट टेस्ट में 93 रन की जीत के साथ विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के लगातार 10 मैच में जीत के क्रम पर रोक लगा दी। बाएं हाथ के स्पिनर नोमान अली ने स्पिन की अनुकूल पिच पर मैच में 191 रन देकर 10 विकेट चटकाए जिससे दक्षिण अफ्रीका की टीम 277 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच के चौथे दिन लंच के बाद 183 रन पर सिमट गई। नोमान ने पिछले पांच घरेलू टेस्ट में 46 विकेट चटकाए हैं।

 

उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 20 और वेस्टइंडीज के खिलाफ 16 विकेट हासिल किए। पहली पारी में 112 रन पर छह विकेट चटकाने वाले नोमान ने दूसरी पारी में 79 रन पर चार विकेट चटकाए। उन्होंने लगातार 28 ओवर गेंदबाजी की। शाहीन शाह अफरीदी ने निचले क्रम को ध्वस्त करते हुए 33 रन पर चार विकेट हासिल किए।

दक्षिण अफ्रीका ने दिन की शुरुआत दो विकेट पर 51 रन से की। पहली पारी में 109 रन से पिछड़ने वाली मेहमान टीम को दूसरी पारी में भी स्पिनरों के सामने जूझना पड़ा। अफरीदी ने दिन की तीसरी गेंद पर पहली पारी में शतक जड़ने वाले टोनी डि जॉर्जी (16) को पगबाधा किया। ट्रिस्टन स्टब्स भी दो रन बनाने के बाद नोमान की गेंद को रिवर्स स्वीप करने की कोशिश में स्लिप में सलमान अली आगा को कैच दे बैठे।

डेवाल्ड ब्रेविस (54) और रेयान रिकल्टन (45) ने 73 रन जोड़कर दक्षिण अफ्रीका के उम्मीद जगाई लेकिन लंच से पहले दो विकेट जल्दी-जल्दी गिरने के साथ पाकिस्तान की जीत लगभग तय हो गई। रिकेल्टन को साजिद खान ने पवेलियन भेजा जबकि ब्रेविस को नोमान ने बोल्ड किया।

ऑफ स्पिनर साजिद ने इसके बाद सेनुरन मुथुसामी को पगबाधा किया जिसके बाद अफरीदी ने निचले क्रम को समेटने में अधिक समय नहीं लगाया। दो मैच की श्रृंखला का दूसरा टेस्ट सोमवार से रावलपिंडी में खेला जाएगा। चोट के कारण पहले टेस्ट से बाहर रहे अनुभवी केशव महाराज के दूसरे टेस्ट में खेलने की उम्मीद है जिससे दक्षिण अफ्रीका का स्पिन गेंदबाजी आक्रमण मजबूत होगा।

Open in app
टॅग्स :Pakistan Cricket BoardSouth Africa Cricket TeamPakistan Cricket Teamपाकिस्तान क्रिकेट बोर्डदक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमपाकिस्तान क्रिकेट टीम