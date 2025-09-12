PAK vs OMAN: एशिया कप में पाकिस्तानी गेंदबाजों ने ओमान को रौंदा, 93 रनों की बड़ी जीत दर्ज की

पहली पारी में संघर्षरत बल्लेबाज़ी इकाई ने 160 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए, पाकिस्तानी गेंदबाज़ों ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और ओमान को 67 रनों पर ढेर कर दिया।

By रुस्तम राणा | Updated: September 12, 2025 23:51 IST2025-09-12T23:51:27+5:302025-09-12T23:51:27+5:30

PAK vs OMAN, Asia Cup 2025:पाकिस्तान ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 के अपने पहले मैच में ओमान को 93 रनों से आसानी से हरा दिया। कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कहा कि वे कागजों पर कमज़ोर प्रतिद्वंद्वी पर दबाव बनाना चाहते हैं। हालाँकि, सलामी बल्लेबाज़ सैम अयूब, जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट का अगला बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है, कोई भी दबदबा बनाने में नाकाम रहे और शून्य पर आउट हो गए।

दूसरे सलामी बल्लेबाज़ साहिबज़ादा फरहान 29 रन बनाने में कामयाब रहे, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 100 का रहा और वे भी प्रभावशाली नहीं रहे। तीसरे नंबर पर बल्लेबाज़ी करते हुए मोहम्मद हारिस ही एकमात्र बल्लेबाज़ थे जिन्होंने कोई ख़ास जज्बा दिखाया। उन्होंने भी 43 गेंदों पर 66 रन बनाकर प्रभाव छोड़ा। उनके अलावा, ओमान के खिलाफ कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज़ कुछ खास नहीं कर सका। चौथे नंबर पर बल्लेबाज़ी करने वाले फखर जमान आमतौर पर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी 16 गेंदों पर सिर्फ़ 23 रन बनाए।

हालाँकि उन्होंने आसान जीत हासिल की, फिर भी 14 सितंबर को भारत के खिलाफ होने वाले धमाकेदार मुकाबले से पहले टीम प्रबंधन को कई क्षेत्रों में सुधार करने की ज़रूरत है।

पाकिस्तान को भारत के खिलाफ बराबरी का मुकाबला करने के लिए, टीम को मध्यक्रम में आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी। ओमान मैच से पहले, मुख्य कोच माइक हेसन ने आक्रामक क्रिकेट खेलने के महत्व पर ज़ोर दिया था, लेकिन मध्यक्रम में ऐसा कहीं नज़र नहीं आया। भारतीय बल्लेबाज़ आक्रामक खेलना पसंद करते हैं, और इससे पाकिस्तान पर भारी दबाव पड़ सकता है।

गेंदबाज़ों की भी कड़ी परीक्षा होगी। भारतीय बल्लेबाज़ी इकाई काफ़ी मज़बूत है, और उनके लिए नियमित अंतराल पर विकेट लेना आसान नहीं होगा। एशिया कप की सबसे मज़बूत टीम भारत के ख़िलाफ़ खेलते हुए पाकिस्तान का इरादा और रवैया सबसे ज़्यादा मायने रखेगा।

