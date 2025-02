VIDEO: पाकिस्तान ने टॉम लैथम के खिलाफ नहीं लिया DRS, फिर अगले ओवर में उनका कैच भी छोड़ा, ऐसे गंवाया फाइनल

Highlights लेथम को 15 और 27 रन पर आउट किया जा सकता था लैथम और मिशेल ने 88 गेंदों पर 87 रन बनाए जिससे न्यूजीलैंड ने 45.2 ओवर में 243 रन का आसान लक्ष्य हासिल कर लिया

PAK vs NZ: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ छह गेंद शेष रहते वनडे क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा रन चेज दर्ज करने के एक दिन बाद खिताबी मुकाबले में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में एक फीका प्रदर्शन किया और कीवी टीम ने पाकिस्तान में अपना पहला टूर्नामेंट जीत लिया। पाकिस्तान की हार का निर्णायक कारक उनकी खराब फील्डिंग, गेंद के साथ अनुशासनहीनता और खराब निर्णय लेने की क्षमता थी, जिससे न्यूजीलैंड ने 45.2 ओवर में 243 रन का आसान लक्ष्य हासिल कर लिया।

चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में इसी प्रतिद्वंद्वी से भिड़ने से पांच दिन पहले, पाकिस्तान ने 242 रनों का बचाव करते हुए 16 वाइड फेंके थे। मैदान में, उन्होंने एक बार टॉम लेथम का कैच छोड़ दिया और डीआरएस लेने में विफल रहे, जिससे त्रिकोणीय श्रृंखला में दो बार शून्य पर आउट होने के बाद बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को फॉर्म में लौटने का मौका मिला।

लेथम को 15 और 27 रन पर आउट किया जा सकता था। लैथम और मिशेल ने 88 गेंदों पर 87 रन बनाए, स्पिनरों पर स्वीप शॉट से हावी रहे, लेकिन रन चेज के दौरान दोनों ही आउट हो गए। डेवन कॉनवे (48) ने सलामी बल्लेबाज के रूप में शामिल किए जाने के बाद एक और सार्थक पारी खेली, जबकि रचिन रवींद्र को पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच के दौरान मैदान में माथे पर चोट लगने के बाद आराम दिया गया था।

