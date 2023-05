PAK vs NZ: पाकिस्तान के कप्तान बाबर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया वनडे करियर का 18वां शतक

Pakistan vs New Zealand, 4th ODI: कप्तान बाबर आजम ने शुक्रवार को नेशनल स्टेडियम कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में एकदिवसीय करियर का 18वाँ शतक लगाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान ने 117 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौकों की मदद से 107 रनों की पारी खेली। इससे पहले बाबर ने 113 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। खेल के 6.2 ओवर में फख्र जमां (14) के आउट होने के बाद तीसरे क्रम में बल्लेबाजी करने आए बाबर 48 ओवर की आखिरी गेंद तक टिके रहे। वह बेन लिस्ट की कैंद पर कैच आउट हुए।

कप्तान की शतकीय पारी की बदौलत पाकिस्तान ने 50 ओवर में अपने 6 विकेट खोकर 334 रन बनाए हैं और मेहमान टीम के सामने जीत के लिए 335 रनों का विशाल लक्ष्य दिया है। बाबर आजम के अलावा अघा सलमान ने 46 गेंदों में 58 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 2 छक्के लगाए। सलामी बल्लेबाज शान मसूद ने 44 रन बनाए।

