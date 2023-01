Pak vs NZ, 3rd ODI: पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज में 2-1 से किया कब्जा, आखिरी मुकाबले में 2 विकेट से हराया

Highlights इस निर्णायक मुकाबले में पाकिस्तान ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 279 रन बनाए थे इसके जवाब में न्यूजीलैंड टीम ने 48.1 ओवर में 8 विकेट खोकर 281 रन बनाए पाकिस्तानी ओपनर फख्र जमां ने 122 गेंदों का सामना कर 101 रनों की पारी खेली

Pakistan vs New Zealand, 3rd ODI: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2-1 से कब्जा कर लिया है। शुक्रवार को कराची में खेले गए तीसरे और शृंखला के अंतिम मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेट से मात दी। आखिरी मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ से 50 ओवर में मिले 280 रनों के लक्ष्य को मेहमान टीम ने 48.1 ओवर में अपने 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

न्यूजीलैंड की तरफ से तीन बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़ा और अपनी टीम के लिए जीत सुनिश्चित की। पचासा जड़ने वालों में सलामी बल्लेबाज डेवन कॉन्वे (52), कप्तान केन विलियम्सन (53) और ग्लेन फिलिप्स (62 नाबाद) शामिल थे। पाकिस्तान के गेंदबाज वसीम जूनियर और अगा सलमान ने 2-2 विकेट लिए। वहीं मोहम्मद नवाज और उसामा मीर एक-एक विकेट गिराने में सफल रहे।

इस निर्णायक मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। पाकिस्तान की तरफ से ओपनर फख्र जमां ने 122 गेंदों का सामना करते हुए 101 रनों की पारी खेली। 32 वर्षीय बल्लेबाज का यह वनडे करियर का 8वां शतक था। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और 1 छक्का लगाया।

