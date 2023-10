PAK Vs NED, ODI World Cup 2023: भारत में वनडे डेब्यू में नहीं चले बाबर, नंबर 1 वनडे बल्लेबाज 18 गेंद और 5 रन पर आउट, सोशल मीडिया पर फैंस ने निकाले गुस्से

Highlights डच टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पावरप्ले के अंदर ही अपने पहले तीन विकेट खो दिए। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज शुरू से ही लय में नहीं दिख रहे थे।

PAK Vs NED, ODI World Cup 2023: नीदरलैंड ने शुक्रवार को यहां पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप के अपने पहले मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की एकादश में शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली की वापसी हुई है। डच टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

One Pakistan team lost against Afghanistan in the Asian Games and another one is struggling against the Netherlands. I used to pray for times like this 😂 #PAKvsNEDpic.twitter.com/oZTFnkGWxG — R A T N I S H (@LoyalSachinFan) October 6, 2023

निर्णय अच्छा साबित हुआ, क्योंकि मेन इन ग्रीन ने पावरप्ले के अंदर ही अपने पहले तीन विकेट खो दिए। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज शुरू से ही लय में नहीं दिख रहे थे और इसका नतीजा यह हुआ कि नीदरलैंड के स्टार गेंदबाज लोगान वान बीक ने चौथे ओवर की शुरुआत में ही फखर जमान (15 गेंदों पर 12) को आउट कर दिया।

Not a good day for Pakistan, first they lost against Afghanistan in Asian games. Now Pakistan Team is getting humiliated by Netherlands in world cup opener match for PCT. What a sad start to the world cup 2023.#PAKvsNED#AsianGames#PakvAfg#icccricketworldcup2023#PakvNedpic.twitter.com/mfbSnL9I3i — Maham Gillani (@DheetAfridian) October 6, 2023

पाकिस्तान कप्तान और नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बाबर आजम भी टीम को निराश किया। कप्तान 18 गेंदों पर सिर्फ 5 रन के स्कोर पर आउट हुए। मेन इन ग्रीन के लिए परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई क्योंकि डच टीम को बल्लेबाजी पावरप्ले के अंदर एक और सफलता मिली और इस बार इमाम-उल-हक (19 गेंदों में 15) पवेलियन लौट गए। पॉल वैन मीकेरेन ने अपनी टीम को तीसरी सफलता दिलाई।

Top order totally failed in first match of wc23💔

konse manoos nazar lag gae hai😣#BabarAzam𓃵#PAKvsNED#icccricketworldcup2023pic.twitter.com/IvzrWTXYTX — Vishal Jeevan🇵🇰 (@vishaljeevan_) October 6, 2023