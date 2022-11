Pak Vs Eng T20 WC Final 2022: इंग्लैंड चैंपियन, टी20 विश्व कप में पाकिस्तान को 5 विकेट हराया, 1992 इतिहास दोहरा नहीं सके बाबर

Highlights इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट हराकर बदला ले लिया। पाक टी20 विश्व कप फाइनल में आठ विकेट पर 137 रन ही बना सकी। पाकिस्तान का सपना टूट गया।

Pak Vs Eng T20 WC Final: आईसीसी टी20 विश्व कप फाइनल मैच में इंग्लैंड ने बाजी मार ली। 2019 में 50-ओवर चैंपियन और 2022 में 20-ओवर चैंपियन। बेन स्टोक्स ने फाइनल में धमाकेदार पारी खेली। 47 गेंद में फिफ्टी पूरे कर टीम को चैंपियन बना दिया। जोस बटलर की टीम ने दूसरी बार टी20 विश्व कप पर कब्जा कर लिया।

इंग्लैंड 2010 में चैंपियन बना था। इस हार के साथ ही पाकिस्तान का सपना टूट गया। जोस बटलर की टीम वेस्टइंडीज के साथ 2 बार ट्रॉफी जीतने वाली दूसरी टीम बन गई। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट हराकर बदला ले लिया। बाबर आजम की अगुवाई में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 30 साल पहले करिश्माई कप्तान इमरान खान की अगुवाई वाली टीम से पीछे रह गई।

इमरान खान क्लब में शामिल नहीं हो सके। इमरान ने 39 साल की उम्र में 1992 में अपने नेतृत्व कौशल से ग्राहम गूच की अगुवाई वाली बेहद मजबूत इंग्लैंड की टीम को मेलबर्न के इसी मैदान में शिकस्त देकर पाकिस्तान को एकदिवसीय विश्व कप का चैम्पियन बनाया था।

इंग्लैंड ने टी20 विश्व कप के फाइनल में रविवार को यहां पाकिस्तान को पांच विकेट से शिकस्त देकर दूसरी बार इस खिताब को अपने नाम किया। पाकिस्तान को आठ विकेट पर 137 रन पर रोकने के बाद इंग्लैंड ने 19 ओवर में पांच विकेट गंवा कर लक्ष्य हासिल किया। इंग्लैंड के लिए हरफनमौला बेन स्टोक्स ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली।

#T20WorldCupFinal | England beat Pakistan by 5 wickets at Melbourne to lift the T20 World Cup



(Pic: ICC) #PAKvsEngpic.twitter.com/I4WlgTWCff — ANI (@ANI) November 13, 2022

सैम करन की अगुवाई में शानदार गेंदबाजी के बाद बेन स्टोक्स (नाबाद 52 रन) के अर्धशतक से इंग्लैंड ने रविवार को यहां टी20 विश्व कप 2022 के रोमांचक फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर दूसरी बार चैम्पियन बनने का गौरव हासिल किया। इंग्लैंड ने 2010 में पॉल कोलिंगवुड की कप्तानी में पहला टी20 विश्व कप खिताब जीता था।

इंग्लैंड के बायें हाथ के तेज गेंदबाज सैम करन और लेग स्पिनर आदिल राशिद ने पाकिस्तानी बल्लेबाजी लाइनअप को इतने दबाव में ला दिया था कि प्रतिद्वंद्वी टीम आठ विकेट पर 137 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की कमाल की गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की टीम दबाव में आ गयी थी लेकिन शाहीन शाह अफरीदी (2.1 ओवर में 13 रन देकर एक विकेट) के चोटिल होकर मैदान से बाहर जाने के बाद मैच का रुख बदल गया। स्टोक्स की 49 गेंद (पांच चौके, एक छक्का) की पारी से इंग्लैंड 19 ओवर में पांच विकेट पर 138 रन बनाकर चैम्पियन बना।

इस तरह पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की अपने देश के महान क्रिकेटर इमरान खान की उपलब्धि (50 ओवर की विश्व कप विजेता टीम) की बराबरी करने की तमन्ना पूरी नहीं हो सकी। इंग्लैंड की शुरूआत अच्छी नहीं रही, उसने पावरप्ले में 49 रन पर तीन विकेट गंवा दिये थे जबकि छह ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर एक विकेट पर 39 रन था।

पाकिस्तान को पहली सफलता अफरीदी ने दिलायी जिन्होंने पहले ही ओवर में सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स (01)को बोल्ड कर दिया। हेल्स ने भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में नाबाद 86 रन बनाये थे। इस झटके के बाद इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर (17 गेंद में 26 रन) और फिल सॉल्ट (10) संभलकर खेलते हुए 25 रन ही जोड़ सके थे।

तभी चौथे ओवर में दो गेंद डालने के बाद हारिस रऊफ (23 रन देकर दो विकेट) ने गुडलेंथ गेंद पर सॉल्ट को आउट किया जो लेग साइड में पुल करने के प्रयास में मिडविकेट पर इफ्तिखार अहमद को आसान कैच दे बैठे। रऊफ ने अपने दूसरे ही ओवर में खतरनाक दिख रहे बटलर को अपना दूसरा शिकार बनाया जब गेंद इंग्लैंड के कप्तान के बल्ले को चूमकर सीधे विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान के हाथों में समां गयी। दस ओवर में पाकिस्तान का स्कोर दो विकेट 68 रन था जबकि इंग्लैंड ने तीन विकेट पर 77 रन बनाये थे।

स्टोक्स और हैरी ब्रुक (23 गेंद में 20 रन) चौथे विकेट के लिये अच्छी साझेदारी की ओर बढ़ रहे थे कि शादाब खान (20 रन देकर एक विकेट) ने इस 39 रन की भागीदारी का अंत किया। ब्रुक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को ऊंचा खेल बैठे और कवर में अफरीदी को कैच देकर आउट हुए।

कैच लपकते वक्त पैर की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण अफरीदी मैदान से बाहर चले गये जिससे इंग्लैंड का स्कोर चार विकेट पर 84 रन हो गया। इसके बाद अफरीदी अपना तीसरा ओवर करने उतरे लेकिन एक गेंद डालने के बाद उन्हें दर्द के कारण मैदान से बाहर जाना पड़ा, जिससे इफ्तिखार को गेंदबाजी पर लगाया गया और यहीं मैच का रुख बदल गया।

England need 41 runs in their last five overs to win the #T20WorldCupFinal



Can Pakistan stop them?#PAKvENG | https://t.co/HdpneOrKoopic.twitter.com/fkgiTJRXio — ICC (@ICC) November 13, 2022

स्टोक्स ने इफ्तिखार पर लगातार एक चौका और एक छक्का लगाकर दबाव कम किया। क्रीज पर उतरे मोईन अली (12 गेंद में 19 रन) ने 17वें ओवर में तीन चौके जड़ दिये जिससे तीन ओवर में इंग्लैंड को 12 रन चाहिए थे। पर मोईन अली 19वें ओवर में मोहम्मद वसीम की गेंद पर बोल्ड हुए जिससे जीत की औपचारिकता पूरी करने के लिये लियाम लिविंगस्टन (नाबाद 01) क्रीज पर उतरे।

इससे पहले करन इंग्लैंड के लिये गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस साल के शुरू में चोट से वापसी करने वाले करन ने चार ओवर में 12 रन देकर तीन विकेट हासिल कर बड़े मैच में अपनी काबिलियत साबित की। वहीं राशिद भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम कसी जिसमें उन्होंने और करन ने मिलकर 25 डॉट गेंद डाली।

राशिद ने अपने शानदार प्रयास से फिर दिखाया कि भारतीय टीम प्रबंधन ने पूरे टूर्नामेंट में युजवेंद्र चहल का इस्तेमाल नहीं कर किस तरह मौका गंवाया। एमसीजी की पिच पर काफी उछाल और तेजी है लेकिन बटलर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली गेंदबाजी जोड़ी (करन और राशिद) ने इसका विपरीत किया, दोनों ने अपनी गेंदों की रफ्तार कम की।

राशिद ने 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की जबकि करन ने 126 से 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी जिससे पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिये रन जोड़ना मुश्किल हो गया। बाबर आजम (28 गेंद में 32 रन) और मोहम्मद रिजवान (14 गेंद में 15 रन) ने सतर्क शुरूआत की जैसा कि वे पिछले एक साल से करते रहे हैं।

करन इंग्लैंड के लिये पूरे टूर्नामेंट में सबसे निरंतर प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज रहे हैं, उन्होंने कोण लेती फुल लेंथ पर रिजवान को बोल्ड किया। मोहम्मद हारिस (12 गेंद में आठ रन) राशिद के सामने जूझते नजर आये और उन्हीं का शिकार बने। राशिद ने उन्हें शॉट खेलने के लिये ललचाया और वह लांग आन पर कैच देकर आउट हुए।

Brilliant spells by Sam Curran and Adil Rashid help England restrict Pakistan to 137/8 in their 20 overs.



Can Babar Azam's team defend this modest total? 👀#T20WorldCupFinal | #PAKvENG | 📝 https://t.co/HdpneOrcyQpic.twitter.com/aEOft0JblC — ICC (@ICC) November 13, 2022

बाबर ने दो चौके लगाये लेकिन वह रन गति बढ़ाने में जूझते रहे। बल्कि शान मसूद (28 गेंद में 38 रन) अपने कप्तान से कहीं आक्रामक दिख रहे थे जबकि वह प्रतिद्वंद्वी टीम के खिलाफ तेजी से रन जुटाने से पहले क्रीज पर थोड़ा समय लेते हैं। बटलर ने लियाम लिविंगस्टन को उनकी ऑफ ब्रेक गेंदों के लिये उन्हें गेंदबाजी पर लगाया लेकिन मसूद ने एक चौके और एक छक्के से इस ओवर में 14 रन जोड़ लिये।

बाबर दूसरे छोर पर राशिद की गुगली में फंस गये और इंग्लैंड के इस लेग स्पिनर ने कैच लपककर उनकी पारी का अंत किया। इफ्तिखार अहमद (शून्य) छह गेंद खेलने के बाद स्टोक्स का शिकार हुए जिससे 13वें ओवर में पाकिस्तान का स्कोर चार विकेट पर 85 रन था।

मसूद अच्छी पारी की ओर बढ़ रहे थे लेकिन करन की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में आउट हो गये। करन ने भी अपने वैरिएशन लेती गेंदों से उनके संयम की परीक्षा ली और इसमें खरे उतरे। शादाब खान ने 14 गेंद में 20 रन बनाये।