PAKvsENG: स्टोक्स ने इंग्लैंड को बनाया पहलीबार टी20 का विश्व चैंपियन, 1 विकेट लिया, बल्लेबाजी में बनाए नाबाद 52 रन

Highlights स्टोक्स ने गेंदबाजी में पहले एकमात्र विकेट लेकर इफ्तिकार अहमद को शून्य पर आउट किया इसके बाद नाबाद 52 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत की दहलीज पार कराई 2019 के विश्वकप में भी स्टोक्स ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए टीम को जितवाया था विश्व चैंपियन का खिताब

PAK vs ENG T20 WC Final 2022: इंग्लैंड आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 का विजेता बन गया है। यह पहलीबार जब इंग्लिश टीम टी20 विश्वकप जीता है। फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने विरोधी टीम पाकिस्तान को 5 विकट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। भले ही यह लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन पाकिस्तान की अटैकिंग गेंदबाजी ने इस मुकाबले को 19वें ओवर तक खींचा।

इंग्लैंड के हरफनमौला बेन स्टोक्स ने एकबार फिर से अपनी टीम को टी20 में विश्व चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। स्टोक्स ने गेंदबाजी में पहले एकमात्र विकेट लेकर इफ्तिकार अहमद को शून्य पर आउट किया। इसके बाद उन्होंने नाबाद 52 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत की दहलीज पार कराई। 2019 के विश्वकप में भी बेन स्टोक्स ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए टीम को विश्व चैंपियन बनाया था।

A Ben Stokes special at the MCG! 😍



England take a special title home 🏆#PAKvENG | #T20WorldCupFinal | 📝 https://t.co/HdpneOrKoopic.twitter.com/BOIrCSwlyn