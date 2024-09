PAK vs BAN Highlights, 2nd Test: 893 रन, 34 विकेट और 4 दिन, घरेलू सरजमीं पर पाकिस्तान शर्मनाक हार, जानें प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज कौन?, टूटे कई रिकॉर्ड

Highlights PAK vs BAN Highlights, 2nd Test Day 5: मेहदी हसन मिराज को प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। PAK vs BAN Highlights, 2nd Test Day 5: 4 दिन में 893 रन बने और 34 विकेट गिरे। PAK vs BAN Highlights, 2nd Test Day 5: लिटन दास को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

PAK vs BAN Highlights, 2nd Test Day 5: टेस्ट क्रिकेट में ऐतिहासिक क्षण। रावलपिंडी में बांग्लादेश में कमाल कर दिया। पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ा और 4 दिन में कमाल का प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश ने धमाल कर दिया। 4 दिन में 893 रन बने और 34 विकेट गिरे। मेहदी हसन मिराज को प्लेयर ऑफ द सीरीज और लिटन दास को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। पहला टेस्ट बांग्लादेश ने 10 विकेट से जीता था। शाकिब हसन और रहीम ने अनुभव के साथ खेलते हुए ऐतिहासिक सीरीज जीत दिलाई। लिटन ने शतक जमाया और नाहिद राणा और हसन महमूद ने कमाल की गेंदबाजी की।

PAK vs BAN Highlights, 2nd Test Day 5: बांग्लादेश ने घर से बाहर टेस्ट सीरीज जीती-

2-0 (2) बनाम वेस्ट इंडीज, 2009

1-0 (1) बनाम जिम्बाब्वे, 2021

2-0 (2) बनाम पाकिस्तान, 2024

विदेशी टेस्ट में आठवीं जीतः वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान में दो-दो और श्रीलंका और न्यूजीलैंड में एक-एक है।

बांग्लादेश द्वारा 185 रन का लक्ष्य 2009 में सेंट जॉर्ज में वेस्टइंडीज के खिलाफ 215 रन और 2017 में कोलंबो पीएसएस में श्रीलंका के खिलाफ 191 रन के लक्ष्य के बाद तीसरा सबसे बड़ा सफल लक्ष्य है। 2022/23 में इंग्लैंड से 0-3 से हारने के बाद पाकिस्तान द्वारा घरेलू मैदान पर सभी टेस्ट हारने का यह केवल दूसरा उदाहरण है।

PAK vs BAN Highlights, 2nd Test Day 5: पाकिस्तान में दौरा करने वाली टीमों द्वारा सर्वाधिक सफल लक्ष्यों का पीछा-

220ः श्रीलंका, रावलपिंडी, 2000

208ः इंग्लैंड, लाहौर 1961

185ः बांग्लादेश, रावलपिंडी, 2024

176ः इंग्लैंड, कराची, 2000।

पाकिस्तान अब घरेलू सरजमीं पर बिना जीत के दस टेस्ट खेल चुका है (छह हार और चार ड्रॉ)। जिम्बाब्वे और बांग्लादेश को छोड़कर घरेलू मैचों में किसी टीम का यह सबसे लंबा सफर है। पाकिस्तान अब अपने घर में दस सबसे पुरानी पूर्ण सदस्य टीमों में से प्रत्येक से एक टेस्ट सीरीज हार चुका है। बांग्लादेश के बाद अपमान झेलने वाली यह केवल दूसरी टीम है।

PAK vs BAN Highlights, 2nd Test Day 5: पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में हराकर बांग्लादेश ने ऐतिहासिक ‘क्लीन स्वीप’ किया

रावलपिंडी, तीन सितंबर (एपी) बांग्लादेश ने दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट में मंगलवार को पाकिस्तान को छह विकेट से हराकर 2-0 से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बांग्लादेश को आखिरी दिन 143 रन की जरूरत थी और उसके दस विकेट सुरक्षित थे। बांग्लादेश ने चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया और विजयी चौका शाकिब अल हसन ने लगाया।

बांग्लादेश ने विदेशी धरती पर दूसरी बार ही द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज जीती है, जिसमें दो या अधिक टेस्ट खेले गए हैं। इससे पहले उसने 2009 में वेस्टइंडीज में जीत दर्ज की थी। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट दस विकेट से जीता था और दूसरा टेस्ट चार दिन में जीता चूंकि पहला दिन बारिश की भेंट हो गया था। बांग्लादेश ने दूसरी पारी में चार विकेट पर 185 रन बनाये।

शाकिब 21 और मुशफिकुर रहीम 22 रन बनाकर नाबाद रहे। पहली पारी में बांग्लादेश के छह विकेट 26 रन पर गिर गए थे लेकिन लिटन दास और मेहदी हसन मिराज ने पारी को संभाला। तेज गेंदबाज हसन महमूद, नाहिद राणा और तस्कीन अहमद ने पाकिस्तान को दूसरी पारी में 172 रन पर आउट कर दिया जिससे बांग्लादेश को 184 रन का लक्ष्य मिला।

बांग्लादेश के लिये सलामी बल्लेबाज जाकिर हसन (40), कप्तान नजमुल हुसैन शंटो (38) और मोमिनुल हक (34) ने उपयोगी पारियां खेली। पाकिस्तान ने अपनी धरती पर पिछले दस टेस्ट में से एक भी नहीं जीता है। आखिरी बार उसने दिसंबर 2021 में रावलपिंडी में ही दक्षिण अफ्रीका को हराया था।