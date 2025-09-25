PAK vs BAN: सैम अयूब के नाम शर्मनाक उपलब्धि, एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक टी20I शून्य पर आउट होने के रिकॉर्ड की बराबरी की

PAK vs BAN, Super Fours, Asia Cup 2025: पाकिस्तान के बाएँ हाथ के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज़ सैम अयूब ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज़्यादा टी20I शून्य पर आउट होने के रिकॉर्ड की बराबरी करके इतिहास रच दिया। कराची के इस 23 वर्षीय क्रिकेटर ने एशिया कप 2025 के ग्रुप ए के तीन मैचों में पाकिस्तान के लिए तीन बार शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड बनाया है।
गुरुवार (25 सितंबर) को दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ तीन गेंदों पर शून्य पर आउट हो गए। 2025 में अब तक खेले गए 20 टी20I मैचों में सैम के नाम छह बार शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड दर्ज है। दुनिया में किसी भी अन्य बल्लेबाज ने एक कैलेंडर वर्ष में सैम से अधिक शून्य रन नहीं बनाए हैं।
एशिया कप 2025 में, सैम 12 सितंबर को दुबई में ओमान के खिलाफ गोल्डन डक पर आउट हो गए, और 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हाई-वोल्टेज ग्रुप ए मैच में भी सैम एक बार फिर गोल्डन डक पर आउट हो गए। हार्दिक पांड्या द्वारा फेंकी गई मैच की पहली वैध गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने उनका कैच लपका।
17 सितंबर को दुबई में पाकिस्तान और यूएई के बीच मैच में सैम को जुनैद सिद्दीकी ने दो गेंदों पर शून्य पर आउट कर दिया था। पाकिस्तान के लिए टी20I में सबसे ज़्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाज़ों की सूची में सैम अब केवल उमर अकमल से पीछे हैं। उमर ने 2009 से 2019 तक मेन इन ग्रीन के लिए 84 टी20I खेले और 10 बार शून्य पर आउट हुए, जबकि सैम के नाम 47 मैचों में नौ बार शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड है।