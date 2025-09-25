PAK vs BAN: पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में, अहम मुकाबले में बांग्लादेश को हराया, 28 सितंबर को ट्रॉफी के लिए भारत से होगी भिड़ंत

PAK vs BAN, Super Fours Asia Cup 2025: पाकिस्तान ने गुरुवार को सुपर फोर चरण के 'करो या मरो' मैच में बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। अब पाक टीम 28 सितंबर को भारत के खिलाफ खिताब के लिए लड़ेगी। यह दिलचस्प है कि भारत और पाकिस्तान 17वें संस्करण में पहली बार एशिया कप के फाइनल में खेलेंगे।

वैसे मुकाबले में पाकिस्तान की यह जीत गेंदबाजी के दम पर थी, क्योंकि 136 रनों के आसान लक्ष्य का पीछा कर रही बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 124 रन बना सकी, जिससे पाकिस्तान मुकाबला 11 रनों से जीत गया। हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी ने 3-3 विकेट लिए। सैम अयूब ने दो विकेट निकाले। जबकि एक सफलता मोहम्मद नवाज के नाम रही।

शाहीन शाह ने इमोन के विकेट के साथ टोन सेट किया और फिर उन्होंने हृदय का विकेट लिया। बल्लेबाज आए और गए क्योंकि वे रिलीज शॉट की तलाश में थे। केवल शमीम नियंत्रण में दिखे और पाकिस्तान के लिए खतरनाक खिलाड़ी थे, लेकिन शाहीन ने वापसी की और उन्हें हाथ की पीठ के पीछे धीमी गेंद से आउट कर दिया।

रऊफ ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने टखने पर चोट कर ली हो, लेकिन फिजियो से उपचार प्राप्त करने के बाद उठे और एक ही ओवर में 2 विकेट लिए बांग्लादेश के हारते हुए भी उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा। लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल नहीं था, लेकिन दबाव बांग्लादेश पर हावी हो गया और वे हार गए।

इससे पहले बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आठ विकेट पर 135 रन पर रोक दिया था। बल्लेबाजी के लिए मुश्किल परिस्थितियों में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने मैच की शुरूआत से शिकंजा कसे रखा।

तस्कीन अहमद (28 रन पर तीन विकेट) की अगुवाई में बांग्लादेश के गेंदबाजों में मैच शुरुआती 12 ओवर में पूरी तरह से शिकंजा कसे रखा। लेग स्पिनर रिशाद हुसैन ने 18 रन देकर दो जबकि महेदी हसन ने 28 रन देकर दो विकेट लिए। अनुभवी मुस्ताफिजूर रहमान सबसे महंगे साबित हुए उन्होंने 33 रन देकर एक विकेट लिया।

पाकिस्तान की टीम 11वें ओवर में 49 रन पर पांच विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि टीम 100 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पायेगी। मोहम्मद हारिस (23 गेंद में 31), शाहीन शाह अफरीदी (13 गेंद में 19) और मोहम्मद नवाज (15 गेंद में 25) ने उपयोगी पारियों के साथ टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।

फहीम अशरफ नौ गेंद में 14 रन पर नाबाद रहे। पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर साहिबजादा फरहान (चार) ने तस्कीन के खिलाफ चौके से खाता खोला लेकिन अगली ही गेंद पर बैकवर्ड प्वाइंट पर रिशाद को कैच दे बैठे। तस्कीन ने इसके साथ टी20 अंतरराष्ट्रीय में अपने 100 विकेट पूरे किया।

सईम अयूब लगातार तीसरी पारी में खाता खोले बगैर ऑफ स्पिनर महेदी का शिकार बने। फखर जमां (13), हुसैन तलत (तीन) और कप्तान सलमान अली आगा (19) भी टीम के 50 रन पूरे होने से पहले ही पवेलियन लौट गये।

हारिस, अफरीदी और नवाज ने इसके बांग्लादेश के क्षेत्ररक्षकों द्वारा मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए बाद कुछ शानदार छक्के जड़े जिससे टीम आखिरी आठ ओवर में 80 रन जोड़ने में सफल रही।

