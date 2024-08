VIDEO: 10 विकेट से मिली 'शर्मनाक' हार, पाकिस्तान ने किया शाहीन अफरीदी को दूसरे टेस्ट से बाहर...

Pak vs Ban 2nd Test Live Score Shaheen Afridi Out Second Test: श्रृंखला के शुरूआती मैच में करारी हार के बाद आलोचनाओं का शिकार हुई पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ ‘करो या मरो’ के दूसरे टेस्ट के लिए बायें हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को टीम से बाहर कर दिया।

From the Archives: Revisit Tamim Iqbal's unforgettable masterclass, a stunning 206-run knock against Pakistan in Khulna, 2015.#BCB#Cricket#Bangladesh#CricketMemories#BANvsPAKpic.twitter.com/Ec1hOPHk0o — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) August 27, 2024

पाकिस्तान के टीम संयोजन की भी पूर्व खिलाड़ियों ने कड़ी आलोचना की थी जिसने चार तेज गेंदबाजों को मैदान पर उतारा था। पूर्व खिलाड़ियों को लगता है कि दो स्पिनरों के साथ खेलना बेहतर विकल्प होता। मुख्य कोच जेसन गिलेस्पी ने कहा कि शाहीन हालात से बखूबी वाकिफ हैं और यह ब्रेक उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मुहैया करायेगा।

Stallions mentor and former Pakistan captain Shoaib Malik's press conference at Gaddafi Stadium in Lahore#DiscoveringChampionspic.twitter.com/6RSSyFwQzu — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) August 29, 2024

गिलेस्पी ने कहा, ‘‘हमारी उनसे अच्छी बातचीत हुई और वह इस बात को समझते हैं कि हम इस मैच के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम चाहिए। पिछले कुछ हफ्तें उनके लिए दिलचस्प रहे हैं जिसमें वह पिता बने और यह ब्रेक उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका देगा। ’’ शाहीन ने जुलाई 2022 के बाद से घुटने की सर्जरी की वजह से महज छह टेस्ट खेले हैं।

Pakistan 🆚 Bangladesh | 2ndTest

Pre-match media conference | Chandika Hathurusingha, Bangladesh Head Coach#BCB#Cricket#BDCricket#Bangladesh#PAKvBAN#WTC25pic.twitter.com/tOjSLoUr3h — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) August 29, 2024

पाकिस्तान टीम: शान मसूद (कप्तान), सऊद शकील (उपकप्तान), अबरार अहमद, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), नसीम शाह, सईम अयूब और सलमान अली आगा।

बांग्लादेश टीम: नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), महमुदुल हसन जॉय, जाकिर हसन, शादमान इस्लाम, मोमिनुल हक, मुश्फिकुर रहीम, शाकिब अल हसन, लिटन दास, मेहदी हसन मिराज, तायजुल इस्लाम, नईम हसन, नाहिद राणा, शोरफुल इस्लाम, हसन महमूद, तास्किन अहमद, सैयद खालिद अहमद।