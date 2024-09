PAK vs BAN: 616 दिन से टेस्ट क्रिकेट में फ्लॉप चल रहे हैं बाबर आजम, सोशल मीडिया पर बुरी तरह हुए ट्रोल, देखें मीम्स

Highlights बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में बाबर के स्कोर 0 (2), 22 (50), 31 (77) और 11 (18) रहे बाबर खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं और अब आठ टेस्ट मैचों में उन्होंने अर्धशतक नहीं लगाया है बाबर की स्थिति को बयां करने के लिए प्रशंसकों ने मजेदार मीम्स बनाए

PAK vs BAN 2nd Test: टेस्ट क्रिकेट में निरंतरता के प्रतीक माने जाने वाले बाबर आज़म लंबे समय से खराब फॉर्म में हैं। बांग्लादेश के खिलाफ़ उनके हालिया प्रदर्शन ने प्रशंसकों और विशेषज्ञों के बीच चिंता बढ़ा दी है। वे चार पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए। इतना ही नहीं, इस शानदार बल्लेबाज़ को टेस्ट क्रिकेट में आखिरी बार अर्धशतक लगाए हुए 616 दिन हो चुके हैं। इस सिलसिले ने प्रशंसकों और विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है।

बांग्लादेश सीरीज में असफलता ने उनके करियर को खतरे में डाल दिया है क्योंकि पीसीबी पर इस दिग्गज बल्लेबाज को बाहर करने का दबाव बन रहा है। इस बीच, दूसरे टेस्ट में अपने साधारण प्रदर्शन के बाद बाबर को एक्स पर बुरी तरह ट्रोल किया गया। बाबर की स्थिति को बयां करने के लिए प्रशंसकों ने मजेदार मीम्स बनाए।

Babar Azam in the Test series vs Bangladesh:



0(2), 22(50), 31(77) & 11(18)



PAKISTAN IN BIG TROUBLE...!!!! pic.twitter.com/eDYoD7BwKc