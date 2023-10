PAK vs AFG: स्टेडियम में तिरंगे पर प्रतिबंध के आरोपों के बीच पुलिसकर्मी द्वारा कूड़ेदान से भारतीय झंडा उठाने का वीडियो वायरल

Highlights पुलिस अधिकारी ने कुछ क्रिकेट प्रशंसकों को पाक-अफगानिस्तान के बीच मैच देखने के लिए भारतीय ध्वज ले जाने से रोका हालांकि, संपर्क करने पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि भारतीय ध्वज ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं हालांकि, संपर्क करने पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि भारतीय ध्वज ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं

ICC World Cup 2023: चेपॉक के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी ने कुछ क्रिकेट प्रशंसकों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मैच देखने के लिए भारतीय ध्वज ले जाने से रोक दिया। जैसे ही कुछ प्रशंसकों ने उस मैच को देखने के लिए स्टेडियम में भारतीय झंडे ले जाने का प्रयास किया जिसमें पाकिस्तान ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया, एक पुलिस उप-निरीक्षक ने उन्हें मना किया। जल्द ही खबर फैल गई कि पुलिस ने प्रशंसकों को राष्ट्रीय तिरंगा ले जाने से रोक दिया।

हालांकि, संपर्क करने पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि भारतीय ध्वज ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, ''इसकी अनुमति है। एक अधिकारी ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता से काम किया है और घटना की विभागीय जांच चल रही है।'' उन्होंने दावा किया कि यह एक अलग घटना थी और पुलिस ने किसी को भी झंडा ले जाने से नहीं रोका। पुलिस अधिकारी ने कहा कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के झंडों को स्टेडियम के अंदर ले जाने की अनुमति थी।

इस बीच, भाजपा के राज्य प्रमुख के अन्नामलाई ने कथित तौर पर झंडा ले जाने की अनुमति देने से इनकार करने पर पुलिस पर हमला बोला। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने एक्स पर पूछा पूछा, "स्टेडियम के बाहर पुलिस ने प्रशंसकों को चेपॉक में आज के मैच में भारतीय ध्वज ले जाने की अनुमति नहीं दी। टीएनसीए को यह अधिकार किसने दिया?" उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा, "सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तिरंगे की पवित्रता को अपमानित करने के लिए इस भ्रष्ट द्रमुक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन।”

