Pak vs Afg Asia Cup 2022: पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान के बीच अंतिम चार मुकाबले, हर बार इस टीम ने मारी बाजी, देखें आंकड़े

Highlights अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन कर दिल जीत लिया। अफगानिस्तान ने 129 रन बनाए और इस लक्ष्य के बचाव के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया। पाकिस्तान को 130 रन बनाने में बुरा हाल हो गया।

Pak vs Afg Asia Cup 2022: एक बार फिर अफगानिस्तान के खिलाड़ियों का दिल टूट गया। हालांकि पाकिस्तान ने एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के ‘सुपर फोर’ मैच में अफगानिस्तान को एक विकेट से शिकस्त देकर फाइनल का टिकट तो पक्का कर लिया, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन कर दिल जीत लिया।

"When I went in to bat I had the belief to hit the sixes." 💬



Here's what Pakistan's Naseem Shah had to say after his match-winning sixes against Afghanistan 👇#AsiaCup2022https://t.co/I7xvDthk53