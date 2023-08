Pak vs Afg 2023: दो साल बाद इस आलराउंडर ने की वापसी, पाकिस्तान ने एशिया कप और अफगानिस्तान के लिए टीम की घोषणा की, देखें लिस्ट, कब-कब होंगे मैच

Highlights टीम रवानगी से पहले 14 से 16 अगस्त तक तीन दिवसीय शिविर में अभ्यास करेगी। अफगानिस्तान के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज के समापन के बाद एशिया कप के लिए टीम खेलेगी। अशरफ ने आखिरी बार दो साल पहले पाकिस्तान के लिए वनडे मैच खेला था।

Pak vs Afg 2023: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी एकदिवसीय सीरीज के लिए 18 सदस्यीय टीम और एशिया कप के लिए 17 सदस्यीय मजबूत टीम की घोषणा की है। अफगानिस्तान के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज के समापन के बाद एशिया कप के लिए टीम खेलेगी।

सऊद शकील जो अफगानिस्तान वनडे के लिए टीम में हैं, एशिया कप टीम में शामिल नहीं हुए हैं। टीम में ऑलराउंडर फहीम अशरफ की वनडे में वापसी भी हुई है। अशरफ ने आखिरी बार दो साल पहले पाकिस्तान के लिए वनडे मैच खेला था। शान मसूद को बाहर कर दिया गया है।

बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम में तैयब ताहिर को भी शामिल किया गया है। यह नए मुख्य चयनकर्ता इंजमाम-उल-हक द्वारा चुनी गई पहली टीम है, जिन्हें हाल ही में इस पद पर फिर से नियुक्त किया गया था। अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज 22 से 26 अगस्त के बीच खेली जाएगी। पाकिस्तान 30 अगस्त को मुल्तान में नेपाल के खिलाफ अपना एशिया कप अभियान शुरू करेगा।

