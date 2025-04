Pahalgam terror attack: मैच से संगीत, चीयरलीडर, आतिशबाजी गायब, खिलाड़ियों ने बांधी काली पट्टी, आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति शोक

Highlights मैच से पहले भारत का राष्ट्रगान बजा और खिलाड़ी एक मिनट मौन के लिये खड़े रहे। मैच के दौरान चीयरलीडर्स नहीं दिखे और आतिशबाजी भी नहीं हो रही है। खचाखच भरे एचसीए स्टेडियम में काफी शोर हो रहा था।

Pahalgam terror attack: सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति शोक जताने के लिए आईपीएल मैच के दौरान काली पट्टी बांधकर रखी और एक मिनट का मौन भी रखा। मुंबई के कप्तान हार्दिक पंड्या और सनराइजर्स के कप्तान पैट कमिंस ने हमले की निंदा की जिसमें कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई है। मैच से पहले भारत का राष्ट्रगान बजा और खिलाड़ी एक मिनट मौन के लिये खड़े रहे। मैच के दौरान चीयरलीडर्स नहीं दिखे और आतिशबाजी भी नहीं हो रही है।

Let's all stand for peace and humanity.



A minute's silence was observed in Hyderabad to pay respect to the victims of Pahalgam terror attack.



All the players, support staff, commentators & match officials are wearing black armbands for tonight's game. #TATAIPL | #SRHvMIpic.twitter.com/PIVOrIyexY — IndianPremierLeague (@IPL) April 23, 2025

Standing in solidarity with the victims of the Pahalgam terror attack. Prayers for the families who lost their loved ones in this gruesome attack 💔 pic.twitter.com/KXAJelZ1n3— BCCI (@BCCI) April 23, 2025

गेंदों के बीच में कोई संगीत नहीं बजाया गया लेकिन खचाखच भरे एचसीए स्टेडियम में काफी शोर हो रहा था। साइटस्क्रीन पर लिखा था ,‘‘ शांति और मानवता के लिये सभी साथ खड़े हों (लेट्स आल स्टैंड फोर पीस एंड ह्यूमैनिटी)।’’ टॉस के समय हार्दिक ने कहा ,‘‘ मैं आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं और मेरी टीम इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करते हैं।’’

कमिंस ने कहा ,‘‘ हमारे लिये भी यह दिल तोड़ने वाली घटना है । पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदना ।’’ कमेंटेटरों ने भी खिलाड़ियों के बांह पर काली पट्टी बांधकर खेलने का जिक्र किया । पहलगाम में कल हुए आतंकवादी हमले की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा की गई है। दक्षिण कश्मीर के इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर मंगलवार को आतंकवादियों ने लोगों पर गोलीबारी की जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) आतंकी समूह का हिस्सा ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ (टीआरएफ) ने हमले की जिम्मेदारी ली है।

इस हमले की दुनिया भर में कड़ी निंदा की गई है। बीसीसीआई ने भी एक बयान जारी कर इस ‘भयावह और कायराना’ हमले की निंदा की। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, ‘‘कल पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की दुखद मौत से क्रिकेट समुदाय गहरे सदमे में और दुखी है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘बीसीसीआई की ओर से इस भयावह और कायराना कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके दर्द और दुख को साझा करते हुए हम त्रासदी की इस घड़ी में उनके साथ खड़े हैं।’’

वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट संबंध तोड़ दिए और हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए देश का दौरा करने से इनकार कर दिया जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को दुबई में तटस्थ स्थल का प्रावधान करना पड़ा।