Paarl Royals vs MI Cape Town, Qualifier 2025: पहली बार फाइनल में नीता अंबानी की टीम मुंबई इंडियंस केपटाउन?, पार्ल रॉयल्स को 39 रन से हराया

Paarl Royals vs MI Cape Town, Qualifier 2025: पिछले दो सत्र में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद इस बार अपने शानदार प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए मुंबई इंडियंस केपटाउन ने पार्ल रॉयल्स को पहले क्वालीफायर में 39 रन से हराकर पहली बार एसए20 लीग के फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल शनिवार को वांडरर्स पर खेला जायेगा जबकि पार्ल रॉयल्स बृहस्पतिवार को दूसरा क्वालीफायर खेलेगी जिसमें उसका सामना दो बार की चैम्पियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप और जोबर्ग सुपर किंग्स के बीच होने वाले एलिमिनेटर के विजेता से होगा।

पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर एमआई केपटाउन ने फॉर्म में चल रहे रासी वान डेर डुसेन (32 गेंद में तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से 40 रन और रियान रिकेलटन (27 गेंद में चार चौकों और दो छक्कों के साथ 44) की शानदार पारियों के दम पर चार विकेट पर 199 रन बनाये। दोनों ने पावरप्ले के पहले छह ओवर में 66 रन जोड़े।

जवाब में रॉयल्स की टीम 19.4 ओवर में 160 रन पर आउट हो गई ।मुंबई की यह लगातार पांचवीं जीत थी जबकि रॉयल्स की हार की हैट्रिक रही । रॉयल्स के गेंदबाज क्वेना मफाका ने चौथे ओवर में 15 और ब्योर्न फोर्चून ने अगले ओवर में बीस रन दे डाले । रॉयल्स के कप्तान मिलर ने सातवें ओवर में वेलालागे को गेंद सौंपी जिन्हें सफलता भी मिल जाती लेकिन मुजीबुर रहमान ने 33 के स्कोर पर रिकेलटन का कैच छोड़ा । डायान गेलेन ने 87 रन की इस साझेदारी को तोड़ा जब उनकी गेंद पर वान डेर डुसेन ने मिडआफ में मिलर को आसान कैच थमाया ।

अगले ओवर में वेलालागे ने रिकेलटन को सीमारेखा पर ओवेन के हाथों लपकवाया । एमआई केपटाउन ने छह रन के भीतर तीन विकेट गंवा दिये और स्कोर बिना किसी नुकसान के 87 रन से तीन विकेट पर 93 रन हो गया । जॉर्ज लिंडे और डेवाल्ड ब्रेविस ने हालांकि टीम की पकड़ बनाये रखी और सिर्फ 32 गेंद में 74 रन की साझेदारी करके सेंट जॉर्ज पार्क पर इस सत्र में टीम को सबसे बड़ा स्कोर दिया ।

डेलानो पोटगीटेर ने 17 गेंद में नाबाद 32 रन बनाये । रॉयल्स की शुरूआत अच्छी रही और लुआन ड्रे प्रिटोरियस ने मिचेल ओवेन के साथ ट्रेंट बोल्ट के पहले ओवर में 21 रन बनाये । कैगिसो रबाडा ने हालांकि प्रिटोरियस (छह गेंद में 15 रन) को जल्दी आउट करके रॉयल्स को करारा झटका दिया । इसके बाद से सिर्फ मिलर ही कुछ देर टिककर खेल सके जिन्होंने 26 गेंद में 45 रन बनाये ।

आईपीएल के पूर्व स्टार दिनेश कार्तिक ने भी 31 रन का योगदान दिया लेकिन बाकी बल्लेबाज फिर नाकाम रहे । एमआई केपटाउन के कप्तान राशिद खान ने वेलालागे को क्लीन बोल्ड किया और वह टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हो गए। उन्होंने वेस्टइंडीज के ड्वेन ब्रावो के 631 विकेट को पीछे छोड़ दिया ।

एमआई केपटाउन के स्टार तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा ने जीत के बाद कहा ,‘‘ दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों ने भी इस सत्र में शानदार प्रदर्शन किया है । यह सफलता टीम प्रयासों का ही नतीजा है । हम फाइनल में भी इस प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहेंगे।’’