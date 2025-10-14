VIDEO: गौतम गंभीर के जन्मदिन पर, युवराज सिंह की कोच को अर्जन वैली वाली ट्रिब्यूट वायरल

युवराज ने सोशल मीडिया पर गंभीर के मैदान के अंदर और बाहर के तीखे स्वभाव का ज़िक्र करते हुए कहा कि भारत के मुख्य कोच के रूप में उनके कार्यकाल में भी वही तीव्रता बरकरार रही है।

नई दिल्ली: विश्व कप विजेता ऑलराउंडर युवराज सिंह ने गौतम गंभीर के लिए, जिन्होंने मंगलवार को अपना 44वां जन्मदिन मनाया, शायद सबसे बेहतरीन जन्मदिन संदेश दिया। युवराज ने सोशल मीडिया पर गंभीर के मैदान के अंदर और बाहर के तीखे स्वभाव का ज़िक्र करते हुए कहा कि भारत के मुख्य कोच के रूप में उनके कार्यकाल में भी वही तीव्रता बरकरार रही है।

युवराज ने लिखा, "उस व्यक्ति को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ जो भारत के लिए खेलते समय गंभीर था और अब भारत के लिए कोचिंग करते समय और भी ज़्यादा गंभीर है! ढेर सारा प्यार, भाई। शानदार काम करते रहो और आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो!" गंभीर ने संदेश का जवाब देते हुए "प्रिंस" युवराज को धन्यवाद दिया - जो उनके खेल के दिनों के उपनाम का प्रतीक है।

युवराज ने गंभीर के खिलाड़ी और कोच दोनों के रूप में करियर के कुछ सबसे यादगार पलों को दिखाते हुए एक वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने अपने जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देने के लिए बैकग्राउंड ट्रैक के तौर पर अर्जन वैली का इस्तेमाल किया, जो एक ज़बरदस्त, दमदार पंजाबी एंथम है जिसमें बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल के लोक संगीत के साथ आधुनिक सिनेमाई ऊर्जा का मिश्रण है।

हरभजन सिंह और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला सहित कई पूर्व क्रिकेटरों ने गंभीर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। शुक्ला ने लिखा, "खेल के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता, उत्कृष्टता की निरंतर खोज और मैदान के अंदर और बाहर आपके शानदार योगदान ने भारतीय क्रिकेट पर एक अमिट छाप छोड़ी है। आपके स्वास्थ्य, खुशी और उपलब्धियों की कामना करता हूँ। यह वर्ष आपके सभी कार्यों में और भी अधिक सफलता और पूर्णता लेकर आए।"

गौरतलब है कि राजीव शुक्ला मंगलवार को अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद थे, जहां उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की 2-0 से टेस्ट सीरीज जीत के बाद शुभमन गिल को ट्रॉफी सौंपी थी।

यह गंभीर के लिए एक बेहतरीन जन्मदिन का तोहफ़ा साबित हुआ, क्योंकि शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने सीज़न की अपनी पहली घरेलू सीरीज़ जीत हासिल की। ​​गंभीर को कप्तान गिल और दिल्ली टेस्ट में प्लेयर ऑफ़ द मैच चुने गए कुलदीप यादव के साथ ट्रॉफी के साथ पोज़ देते हुए देखा गया।

गंभीर नई दिल्ली में मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हुए, जहाँ पत्रकारों ने उन्हें उनके इस खास दिन पर जन्मदिन की शुभकामनाएँ दीं।
 

