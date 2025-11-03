"मेरा बस चले तो मैं महिला क्रिकेट बंद करा दूं", महिला वर्ल्ड कप जीत के बाद BCCI के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन का पुराना बयान वायरल

Women's World Cup 2025:रविवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक विश्व कप जीत के बाद, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन की एक पुरानी टिप्पणी फिर से सामने आई है

By अंजली चौहान | Updated: November 3, 2025 14:15 IST2025-11-03T14:12:00+5:302025-11-03T14:15:37+5:30

old video of former BCCI president N Srinivasan after the Women World Cup win goes viral | "मेरा बस चले तो मैं महिला क्रिकेट बंद करा दूं", महिला वर्ल्ड कप जीत के बाद BCCI के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन का पुराना बयान वायरल

"मेरा बस चले तो मैं महिला क्रिकेट बंद करा दूं", महिला वर्ल्ड कप जीत के बाद BCCI के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन का पुराना बयान वायरल

Women's World Cup 2025: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारतीय महिला टीम की ऐतिहासिक जीत से हर भारतीय का सिर गर्व से ऊपर उठ गया है। इस बीच पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की पुरानी टिप्पणी वायरल हो गई, जिसमें उन्होंने भारत में महिला क्रिकेट की संभावनाओं को कम करके आंका था। यह खुलासा पूर्व भारतीय कप्तान डायना एडुल्जी ने 2017 में महिला विश्व कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हरमनप्रीत कौर की 171 रन की पारी के बाद एक कार्यक्रम के दौरान किया था। एडुल्जी ने कहा कि 2011 में बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद जब वह पहली बार श्रीनिवासन से मिलीं, तो उन्होंने उनसे कहा था कि वह महिला क्रिकेट को कभी होने नहीं देंगे।

डायना एडुल्जी ने कहा, “जब श्रीनिवासन अध्यक्ष बने, तो मैं उन्हें वानखेड़े स्टेडियम में बधाई देने गई थी।" 

श्रीनिवासन ने कहा, "अगर मेरा बस चले, तो मैं महिला क्रिकेट को होने ही नहीं दूँगा।" यह बताते हुए एडुल्जी ने कहा कि उन्हें महिला क्रिकेट से नफरत है।

उन्होंने कहा, “मैं हमेशा से बीसीसीआई की आलोचना करती रही हूँ, ठीक उसी दिन से जब 2006 में महिला क्रिकेट बीसीसीआई के अधीन आया। बीसीसीआई एक बहुत ही पुरुषवादी संगठन है। वे कभी नहीं चाहते थे कि महिलाएँ अपनी शर्तें तय करें या इस क्षेत्र में दखल दें। मैं अपने खेल के दिनों से ही इस बारे में बहुत मुखर रही हूँ।"

पिछले एक दशक में महिला क्रिकेट ने काफ़ी तरक्की की है। आज, भारतीय महिला टीम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक है। महिला क्रिकेट में निवेश करने का श्रेय पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली और जय शाह जैसे पूर्व प्रशासकों को जाता है। उन्होंने भारत में महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत की और पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान मैच फ़ीस की शुरुआत की, जिसने महिला टीम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इस बीच, विश्व कप में भारत की वापसी असाधारण रही। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हारने के बाद, उन्हें न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ जीत की स्थिति का सामना करना पड़ा, और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सेमीफ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर रिकॉर्ड 339 रनों का पीछा किया, और बाद में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर ट्रॉफी जीती।

Open in app
टॅग्स :ICC Women's World CupBCCIViral Videoआईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कपबीसीसीआईवायरल वीडियो