ODI World Cup 2023 World Cup squad: विश्व कप टीम की घोषणा, ऑस्ट्रेलिया ने इस धांसू बॉलर को किया शामिल, 342 विकेट कर चुका अपने नाम, देखें टीम लिस्ट

Highlights भारत में होने वाले इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए एक ऑलराउंडर की तरह है। सीम बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में मिशेल मार्श, कैमरून ग्रीन, मार्कस स्टोइनिस हैं। भारत में होने वाले विश्व कप के लिए आस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया।

ODI World Cup 2023 World Cup squad: भारत में होने वाले विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया टीम में सीन एबोट को शामिल किया गया है।करियर में पहली बार वनडे विश्व कप में खेलने का मौका मिला है। सीन के नाम सभी मैच में 342 विकेट हैं।

31 वर्षीय एबोट ने लगभग नौ साल पहले अक्टूबर 2014 में पहली बार वनडे में पदार्पण किया था, लेकिन वह कुल मिलाकर केवल 11 बार इस प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने में सफल रहे हैं। एबोट का चयन भारत में होने वाले इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए एक ऑलराउंडर की तरह है।

