ODI World Cup 2023: विश्व कप अभ्यास मैच की घोषणा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले इन टीमों से भिड़ेगा भारत, कार्यक्रम इस प्रकार...

Highlights दक्षिण अफ्रीका तिरुवनंतपुरम में अफगानिस्तान से और न्यूजीलैंड हैदराबाद में पाकिस्तान से भिड़ेगा। भारत 30 सितंबर को गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में गत चैंपियन इंग्लैंड का सामना करेगा। विश्व कप के शुरुआती मुकाबले से पूर्व सभी 10 टीम के आधिकारिक अभ्यास मैचों की मेजबानी करेंगे।

ODI World Cup 2023: आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए आधिकारिक अभ्यास कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। 5 अक्टूबर को विश्व कप की शुरुआत से पहले सप्ताह के दौरान 10 टीमें प्रत्येक 50 ओवर की दो आधिकारिक प्रतियोगिताएं खेलेंगी, जिसके मैच पूरे भारत के तीन अलग-अलग शहरों में आयोजित किए जाएंगे।

मैच 29 सितंबर और 3 अक्टूबर के बीच गुवाहाटी, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम में आयोजित किए जाएंगे। मुकाबलों के शुरुआती दिन बांग्लादेश गुवाहाटी में श्रीलंका से, दक्षिण अफ्रीका तिरुवनंतपुरम में अफगानिस्तान से और न्यूजीलैंड हैदराबाद में पाकिस्तान से भिड़ेगा।

