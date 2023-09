ODI World Cup 2023: भारतीय टीम के लिए खुशखबरी, चोटी के छह बल्लेबाज बना रहे रन, तेंदुलकर ने कहा-विश्व कप से पहले शुभ संकेत, इसे बरकरार रखो

Highlights पाकिस्तान के खिलाफ रनों के लिहाज से यह भारत की सबसे बड़ी जीत है। छह बल्लेबाजों का फॉर्म में होना भारत के लिए सकारात्मक संकेत है। विराट (कोहली) और केएल (राहुल) को शतक जड़ने पर बधाई।

ODI World Cup 2023: दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद शतक जड़ने के लिए विराट कोहली और केएल राहुल को बधाई देते हुए सोमवार को कहा कि विश्व कप से पहले चोटी के छह बल्लेबाजों का फॉर्म में होना भारत के लिए सकारात्मक संकेत है।

तेंदुलकर ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा,‘‘ विराट (कोहली) और केएल (राहुल) को शतक जड़ने पर बधाई। भारतीय टीम के लिए यह बड़ा सकारात्मक संकेत है कि उसके चोटी के छह बल्लेबाजों रोहित (शर्मा), शुभमन (गिल), विराट, केएल, ईशान (किशन) और हार्दिक (पंड्या) ने पिछले दो मैचों में विभिन्न चरणों में रन बनाए। बहुत अच्छा खेले। इसे बरकरार रखो।’’

Congratulations to Virat and KL for their 100s.



One big positive sign for #TeamIndia is that all our top 6 batters - Rohit, Shubman, Virat, KL, Ishan and Hardik have scored runs at various stages in the 2 matches.



Well played! Keep it up.#INDvPAKpic.twitter.com/yVspWsg4Ax