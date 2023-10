ODI World Cup 2023: लगातार दूसरे अभ्यास मैच में पाकिस्तान गेंदबाज पर टूट पड़े खिलाड़ी, न्यूजीलैड के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 300 से अधिक रन बनाए

Highlights पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 345 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया था। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को विश्व कप के पहले अभ्यास क्रिकेट मैच में 38 गेंद शेष रहते हुए पांच विकेट से हराया। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी जमकर हाथ खोले।

ODI World Cup 2023 Pakistan vs Australia, 10th Warm-up game: वैश्विक प्रतियोगिता में पाकिस्तान की चुनौती को कभी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। आईसीसी विश्व कप 2023 में पाकिस्तान की टीम किसी को भी टक्कर देने का मद्दा रखती है। लेकिन विश्व कप के पहले अभ्यास क्रिकेट मैच में पाक गेंदबाजों की कलई खुल गई।

Australia win the toss and opt to bat first in Hyderabad🏏



Meanwhile, rain continues to delay the other #CWC23 warm-up fixtures