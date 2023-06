Highlights दुनिया भर के विभिन्न देशों और शहरों में इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी से जुड़ने का मौका मिलेगा। युगांडा, फ्रांस, इटली, अमेरिका जैसे 18 देशों की यात्रा करेगी। कार्यक्रमों के माध्यम से दस लाख प्रशंसकों को ट्रॉफी से मुखातिब होने का मौका मिलेगा।

ODI World Cup 2023: भारत में इस साल होने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के पुरुष एकदिवसीय विश्व कप 2023 से पहले इसकी ट्रॉफी को पहली बार पृथ्वी से एक लाख 20 हजार फीट ऊपर समताप मंडल में छोड़ा गया और यह नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में उतरी।

ट्रॉफी को एक विशिष्ट स्ट्रैटोस्फेरिक (समतापमंडलीय) गुब्बारे से जोड़ा गया और इस दौरान 4के कैमरों से पृथ्वी के वायुमंडल के किनारे पर ट्रॉफी की कुछ आश्चर्यजनक तस्वीरें खींची गईं। ट्रॉफी का 2023 का दौरा अब तक का सबसे बड़ा होगा जिसमें प्रशंसकों को दुनिया भर के विभिन्न देशों और शहरों में इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी से जुड़ने का मौका मिलेगा।

आईसीसी की विज्ञप्ति के अनुसार 27 जून से आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी मेजबान भारत सहित कुवैत, बहरीन, मलेशिया, अमेरिका, नाइजीरिया, युगांडा, फ्रांस, इटली, अमेरिका जैसे 18 देशों की यात्रा करेगी। दौरे के दौरान विभिन्न देशों में नवीन गतिविधियों और कार्यक्रमों के माध्यम से दस लाख प्रशंसकों को ट्रॉफी से मुखातिब होने का मौका मिलेगा।

