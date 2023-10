ENG vs NZ: न्यूजीलैंड के डेवन कॉनवे ने लगाया वनडे विश्व कप 2023 का पहला शतक, रचिन रविंद्र ने भी जड़ी अपनी पहली सेंचुअरी

ODI World Cup 2023: न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे ने इस विश्व कप के पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है। दूसरी पारी की शुरुआत में ही जब विल यंग शून्य पर आउट हो गए तो कीवी टीम गहरे दबाव में थी। हालाँकि, डेवन कॉनवे ने रचिन रवींद्र के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी के साथ शीर्ष पर अपनी जगह बनाई। डेवोन कॉनवे ने 36 गेंदों में अपना अर्धशतक जमाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों, खासकर मार्क वुड के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया।

डेवन कॉनवे ने केवल 83 गेंदों पर प्रभावशाली शतक लगाया है। वहीं रचिन रविंद्र ने भी मौजूदा विश्वकप का दूसरा शतक और अपने वनडे करियर का पहला शतक जड़ा। उन्होंने 82 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। मंच इससे बेहतर नहीं हो सका क्योंकि यह इस विश्व कप संस्करण का पहला शतक है और साथ ही डेवोन कॉनवे का 50 ओवर के विश्व कप में पहला शतक है।

