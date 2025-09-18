दिसंबर 2024 में वनडे पदार्पण, स्मृति मंधाना-प्रतीका रावल की जोड़ी, कमाल का प्रदर्शन, 6 फिफ्टी और 1 शतक बनाकर किया धमाल

प्रतीका रावल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में मंधाना के साथ शतकीय साझेदारी की और दूसरे मैच में भी इस स्टार क्रिकेटर के साथ पहले विकेट के लिए 70 रन जोड़े थे।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 18, 2025 14:10 IST2025-09-18T14:09:19+5:302025-09-18T14:10:31+5:30

ODI debut in December 2024 Smriti Mandhana-Pratika Rawal pair amazing performance splash scoring 6 fifties and 1 century delhi video | दिसंबर 2024 में वनडे पदार्पण, स्मृति मंधाना-प्रतीका रावल की जोड़ी, कमाल का प्रदर्शन, 6 फिफ्टी और 1 शतक बनाकर किया धमाल

file photo

googleNewsNext
Highlightsशीर्ष क्रम में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली बल्लेबाजों में से एक बन गई हैं।दिल्ली की इस क्रिकेटर ने पिछले साल दिसंबर में वनडे में पदार्पण किया था।भारत को लगातार अच्छी शुरुआत देने में सफल रहे हैं।

मुल्लांपुरः शीर्ष क्रम की बल्लेबाज प्रतीका रावल का मानना ​​है कि स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना के साथ उनकी स्वाभाविक समझ है, जिसके कारण वे भारत को लगातार अच्छी शुरुआत देने में सफल रहे हैं। दिल्ली की इस क्रिकेटर ने पिछले साल दिसंबर में वनडे में पदार्पण किया था और वह बहुत कम समय में शीर्ष क्रम में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली बल्लेबाजों में से एक बन गई हैं।

 

उन्होंने कहा कि मंधाना भी उनकी तरह अंतर्मुखी हैं, लेकिन उनके बीच बहुत अच्छा तालमेल है। प्रतीका ने यहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में मंधाना के साथ शतकीय साझेदारी की और दूसरे मैच में भी इस स्टार क्रिकेटर के साथ पहले विकेट के लिए 70 रन जोड़े थे। भारत ने यह मैच रिकॉर्ड 102 रन से जीता।

भारतीय टीम में जगह बनाने के बाद से छह अर्धशतक और एक शतक जड़ने वाली इस 25 वर्षीय क्रिकेटर ने जियो हॉटस्टार से कहा, ‘‘मुझे लगता है कि यह (समझ) काफी आसान और स्वाभाविक है। हमें पारी के बीच में ज्यादा बात नहीं करनी पड़ती। वह वही करती है जिसमें वह सर्वश्रेष्ठ है और मैं वही करती हूं जिसमें मैं सर्वश्रेष्ठ हूं।

हमारे बीच एक समझ है जो स्वाभाविक लगती है, बनावटी नही।’’ उन्होंने कहा,‘‘मैदान के बाहर भी, वह (मंधाना) अंतर्मुखी हैं और मैं भी, इसलिए हमें एक दूसरे को समझने के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। हम पहले से ही एक दूसरे को लेकर अच्छी समझ रखते हैं।’’

प्रतीका ने कहा कि उन्हें मंधाना के साथ बल्लेबाजी करना अच्छा लगता है और दोनों खिलाड़ी गेंद दर गेंद पारी को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। उन्होंने कहा, ‘‘खेलते समय हमारा ध्यान केवल अगली गेंद पर होता है। मुझे उनके साथ बल्लेबाजी करने में मजा आता है। जिस तरह से वह खेलती है उससे काफी प्रेरणा मिलती है।’’ 

Open in app
टॅग्स :Team IndiaSmriti MandhanaAustralia Cricket Teamटीम इंडियास्मृति मंधानाऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम