NZ World Cup squad: 15 सदस्यीय टीम की घोषणा, इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान, यहां देखें टीम लिस्ट

NZ World Cup squad: भारत में इस साल होने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) पुरुष एकदिवसीय विश्व कप 2023 की तैयारी शुरू कर दी गई है। कई देश ने टीमों की घोषणा कर दी है। न्यूजीलैंड ने भारत में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी।

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए तेज गेंदबाज काइल जैमीसन और एडम मिल्ने भी नहीं खेलेंगे। ट्रेंट बोल्ट और जेम्स नीशम को भी शामिल किया गया है। बोल्ट, टिम साउदी, लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हेनरी, ऑलराउंडर डेरिल मिशेल और नीशम के साथ तेज गेंदबाजी विभाग में हैं। ईश सोढ़ी और मिशेल सैंटनर टीम में विशेषज्ञ स्पिनर हैं।

