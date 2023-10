NZ vs AFG World Cup 2023 Score: लक्ष्य का पीछा करने में चूक रहे गुरबाज, आखिरी 10 पारी, 88 रन और 200 गेंद, देखें हर पारी रिकॉर्ड

Highlights आखिरी 10 पारी में केवल 88 रन बनाए। दौरान 200 गेंद का सामना किया है। फिलिप्स ने 80 गेंद पर चार चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से 71 रन बनाए।

NZ vs AFG World Cup 2023 Score: एकदिवसीय विश्व कप 2023 में न्यूजीलैंड के सामने अफगानिस्तान से मुकाबला हो रहा है। न्यूजीलैंड ने छह विकेट पर 288 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। इसके जवाब में अफगान टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई है। 28 रन के अंदर 2 विकेट गंवा दिया।

अफगानिस्तान ने दिल्ली में इंग्लैंड को हराकर उलटफेर किया था। अफगानिस्तान के ओपनर रहमनतुल्लाह गुरबाज लगातार ओपनिंग में फ्लॉप हो रहे हैं। आखिरी 10 पारी में केवल 88 रन बनाए और इस दौरान 200 गेंद का सामना किया है।

वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए गुरबाज की आखिरी 10 पारियां (200 गेंदों में 88 रन)-

4

7

14

2

22

18

5

1

4

11...

बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स और कप्तान टॉम लैथम की शतकीय साझेदारी की मदद से न्यूजीलैंड ने कुछ विषम परिस्थितियों से गुजरने के बावजूद अफगानिस्तान के खिलाफ एकदिवसीय विश्व कप के मैच में बुधवार को यहां छह विकेट पर 288 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। फिलिप्स ने 80 गेंद पर चार चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से 71 रन बनाए।

लैथम ने 74 गेंद पर 68 रन बनाए जिसमें तीन चौके और दो छक्के शामिल हैं। इन दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 144 रन की साझेदारी की जिससे न्यूजीलैंड आखिरी 10 ओवर में 103 रन जोड़ने में सफल रहा। इन दोनों से पहले विल यंग (64 गेंद पर 54 रन, चार चौके, तीन छक्के) ने भी अर्धशतकीय पारी खेली।

