T20 World Cup: आईसीसी 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट' में विराट कोहली को जगह नहीं, 6 भारतीय शामिल, रोहित को मिली कप्तानी, देखिए पूरी टीम

T20 World Cup: आईसीसी खिताब के लिये 11 साल लंबा इंतजार 29 जून को खत्म करके भारतीय टीम टी20 विश्वकप अपने नाम कर चुकी है। फाइनल में जीत के हीरो रहे भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आईसीसी द्वारा चुनी गई विश्वकप की बेस्ट प्लेइंग 11 में विराट कोहली को जगह नहीं दी गई है। हालांकि इस टीम में 6 भारतीयों को जगह मिली है।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने हाल ही में समाप्त हुए टी20 विश्व कप के लिए अपनी 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट' की घोषणा की है। विश्व कप ग्रैंड फिनाले में कोहली ने 59 गेंदों पर 76 रनों की मैच विजेता पारी खेली और उन्हें मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। लेकिन कोहली के लिए इससे पहले टूर्नामेंट बेहद खराब गया था इसलिए उन्हें 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट' में जगह नहीं मिली। कोहली ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन के बाद टी20 से संन्यास भी ले लिया है।

