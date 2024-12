Nitish Kumar Reddy India vs Australia: सचिन, पंत और दत्तू क्लब में रेड्डी, 21 वर्ष 216 दिन में शतक, विराट कोहली-रोहित शर्मा दूर तक नहीं...

Highlights Nitish Kumar Reddy India vs Australia: ऐतिहासिक टेस्ट शतक के कारनामा किया। Nitish Kumar Reddy India vs Australia: नितीश ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। Nitish Kumar Reddy India vs Australia: कंगारू बॉलर को घुटने के बल खड़ा किया।

Nitish Kumar Reddy India vs Australia: धैर्य और दृढ़ संकल्प का शानदार नमूना। एमसीजी में कमाल की पारी और इतिहास बुक में नाम दर्ज। 21 वर्षीय नितीश कुमार रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट के दौरान शनिवार को प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में अपना पहला टेस्ट शतक बनाकर करियर में एक मील का पत्थर हासिल किया। दुनिया के केवल 02 खिलाड़ियों ने रेड्डी से कम उम्र में आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शतक बनाए हैं। 20 वर्ष 108 मिनट के अबुल हसन और 20 वर्ष 150 मिनट के अजय रात्रा ने इस मुकाम को छू लिया है। ऐतिहासिक टेस्ट शतक के कारनामा किया।

A gritty effort from Nitish Kumar Reddy and Washington Sundar as India's young brigade fought back on Day 3 🏏 #WTC25 | #AUSvINDhttps://t.co/VOkzmhvBab — ICC (@ICC) December 28, 2024

Nitish Kumar Reddy stepped up under pressure with a remarkable hundred to lead India's fightback 👏 #WTC25 | Follow #AUSvIND ➡ https://t.co/b3Ixowua6Qpic.twitter.com/5fdGfjJexA— ICC (@ICC) December 28, 2024

What a moment this for the youngster!



A maiden Test 100 at the MCG, it does not get any better than this 👏👏#TeamIndia#AUSvINDpic.twitter.com/KqsScNn5G7— BCCI (@BCCI) December 28, 2024

पहले शतक के साथ नितीश ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है और मौजूदा बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में शतक बनाने वाले विराट कोहली और यशस्वी जयसवाल के बाद तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। रेड्डी ने कमाल किया और मेलबर्न में कंगारू बॉलर को घुटने के बल खड़ा किया।

Nitish Kumar Reddy India vs Australia: ऑस्ट्रेलिया में भारत के लिए पहला टेस्ट शतक लगाने के समय सबसे कम उम्र के खिलाड़ी-

1. 18 वर्ष 256 दिनः सचिन तेंदुलकर, सिडनी 1992

2. 21वर्ष 92 दिनः ऋषभ पंत, सिडनी 2019

3. 21 वर्ष 216 दिनः नितीश रेड्डी, मेलबर्न 2024

4. 22 वर्ष 46 दिनः दत्तू फड़कर, एडिलेड 1948।

Follow live: https://t.co/njfhCncRdL#TeamIndiapic.twitter.com/4aNqnXnotr — BCCI (@BCCI) December 28, 2024

टेस्ट क्रिकेट में शुरुआती कदम रखने वाले नीतिश कुमार रेड्डी ने भारत के लिये ‘संकटमोचक’ की भूमिका निभाते हुए चौथे टेस्ट के तीसरे दिन नाबाद शतक लगाकर आस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीदों को झटका दिया है। रेड्डी के नाबाद 105 रन की मदद से भारत ने बारिश के कारण तीसरे दिन का खेल जल्दी समाप्त किये जाने तक नौ विकेट पर 358 रन बना लिये हैं।

He is now the leading run scorer for India in the ongoing BGT 🙌👏#TeamIndia#AUSvINDhttps://t.co/URu6dBsWmgpic.twitter.com/J8D08SOceT — BCCI (@BCCI) December 28, 2024

आस्ट्रेलिया के पहली पारी के 474 रन से भारत अभी भी 116 रन पीछे है। एमसीजी की सपाट पिच पर गेंदबाजों को कोई मदद नहीं मिलती देख अब टेस्ट बचाना भारत के लिये बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस सीरीज में भारत की खोज रहे रेड्डी को इसका पूरा श्रेय जाता है। उन्होंने जुझारूपन की मिसाल पेश करते हुए वॉशिंगटन सुंदर (162 गेंद में 50 रन) के साथ 127 रन की अहम साझेदारी की।

Nitish Kumar Reddy and Washington Sundar keep India in the hunt with an unbeaten century partnership 👏 #WTC25 | Follow #AUSvIND 👉 https://t.co/fZU1Hyg0Jjpic.twitter.com/0dEsOqhUUE — ICC (@ICC) December 28, 2024

भारत के लिए निर्णायक मोड़ रही। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने रेड्डी की पारी को सर्वश्रेष्ठ टेस्ट पारियों में से एक बताया। ऋषभ पंत के गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर विकेट गंवाने के समय भारत का स्कोर छह विकेट पर 191 रन था। आंध्र के युवा बल्लेबाज का स्कोर 99 रन था, जब जसप्रीत बुमराह आउट हो गए। इस समय रेड्डी और आखिरी बल्लेबाज मोहम्मद सिराज क्रीज पर थे।

What a moment for Nitish Kumar Reddy 🤩



A maiden Test ton when India needed it the most 💯 #WTC25 | 📝 #AUSvIND: https://t.co/sW9azPlMfWpic.twitter.com/tUNXG9obfQ — ICC (@ICC) December 28, 2024

सिराज के आने पर दर्शकों ने फिर उनकी हूटिंग की, लेकिन उन्होंने मेजबान कप्तान पैट कमिंस की तीन गेंद संभलकर खेली। हर गेंद के बाद रेड्डी और दीर्घा में बैठे उनके पिता के चेहरे के भाव बदल रहे थे लेकिन सिराज ने तीन गेंद संभलकर खेली और रेड्डी को वह पल दिया जिसका सपना वह हजारों बार देख चुके थे।

स्कॉट बोलैंड को सीधे चौका लगाकर रेड्डी ने अपना शतक पूरा किया और घुटने के बल बैठकर बल्ले पर हेलमेट रखकर भारतीय डगआउट के प्रति आभार व्यक्त किया। भारतीय खिलाड़ियों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। एक दशक पहले जब रेड्डी के पिता मुथियाला ने अपनी नौकरी छोड़कर साहूकारी का काम शुरू किया।

नुकसान उठाया तो परिवार ने उन्हें अपने बेटे के सपनों को पर नहीं देने की सलाह दी लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। सीमारेखा के पास बैठे रेड्डी के पिता अपने आंसू नहीं रोक सके जब उनके बेटे ने शतक पूरा किया । उन्हें वह दिन याद आ गया होगा जब उनके बेटे को 2017 में बीसीसीआई से सर्वश्रेष्ठ अंडर 16 क्रिकेटर का पुरस्कार मिला था।

उस समय रेड्डी ने अपने आदर्श क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का के साथ सेल्फी ली थी। अपनी पारी में रेड्डी ने दस चौके और एक छक्का लगाया। सुबह के सत्र में जहां ऋषभ पंत का गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाना भारत को भारी पड़ा वहीं दूसरे सत्र में रेड्डी ने जबर्दस्त संयम का प्रदर्शन किया।