Nikhil Chaudhary: निखिल चौधरी इस सदी में शेफील्ड शील्ड में शतक बनाने वाले पहले भारतीय बने

नई दिल्ली: निखिल चौधरी इस सदी में शेफील्ड शील्ड में शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने, उन्होंने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स के खिलाफ तस्मानिया के लिए 163 रन बनाए।

चौधरी ने 184 गेंदों पर पांच छक्के लगाए। वह तस्मानिया के लिए तीन शतक बनाने वालों में से एक थे, जिसमें कैलेब ज्वेल और टिम वार्ड भी शामिल थे, जिन्होंने अपनी पारी में आठ विकेट पर 623 रन बनाए।

चौधरी का जन्म दिल्ली में हुआ था, और 2020 में ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब के लिए खेला था। अब वह अपनी भारतीय नागरिकता बनाए रखते हुए देश के स्थायी निवासी बन गए हैं।

क्लब क्रिकेट खेलते हुए देखे जाने के बाद उन्हें शुरू में होबार्ट हरिकेंस की बिग बैश लीग (BBL) टीम में शामिल किया गया था, और इसके बाद पिछली गर्मियों में वे तस्मानिया में शामिल हो गए। न्यू साउथ वेल्स के खिलाफ उनकी पारी उनका पहला फर्स्ट-क्लास शतक है।

A swashbuckling innings finally comes to an end in the #SheffieldShield 👏



Nikhil Chaudhary went BIG for his maiden FC century 💯 pic.twitter.com/TVRLb3jYmH — cricket.com.au (@cricketcomau) November 24, 2025

चौधरी शेफील्ड शील्ड में खेलने वाले कुछ भारतीयों में से एक हैं, जिसमें भारत के पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी रूसी सुरती भी शामिल हैं, जिन्होंने 1970 के दशक में क्वींसलैंड के लिए शतक बनाया था और हैट्रिक ली थी।