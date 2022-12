कन्हैया लाल मर्डर: NIA ने दर्जी कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

जयपुर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस साल 28 जून को दो हमलावरों द्वारा कन्हैया लाल तेली की नृशंस हत्या के संबंध में गुरुवार को जयपुर, राजस्थान में एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। एजेंसी ने कहा कि हमलावरों ने पूरे देश में लोगों के बीच दहशत और आतंक पैदा करने के लिए हत्या के वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया।

अधिकारियों का कहना है कि जांच से पता चला है कि आतंकवादी गिरोह के मॉड्यूल के रूप में काम कर रहे आरोपी व्यक्तियों ने बदला लेने की साजिश रची। आरोपी कथित रूप से कट्टरपंथी थे और भारत के भीतर और बाहर प्रसारित किए जा रहे आपत्तिजनक ऑडियो/वीडियो/संदेशों से प्रेरणा लेते थे।

अभियुक्तों ने कथित रूप से घातक हथियारों की व्यवस्था की और कन्हैया लाल की उसके फेसबुक पोस्ट की प्रतिक्रिया में हत्या कर दी और दिनदहाड़े उसकी दुकान में एक सहकर्मी पर हमला किया। उन्होंने हत्या का वीडियो बनाया, जारी किया और उसे वायरल कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने भारत के लोगों के बीच आतंक फैलाने के इरादे से एक और धमकी भरा वीडियो भी शूट किया।

National Investigation Agency (NIA) has filed chargesheet against 11 accused persons in the case of the brutal killing of Kanhaiya Lal Teli in Udaipur, Rajasthan by two assailants in June this year.