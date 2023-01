न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज एडम मिल्ने भारत-पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से हटे, ब्लेयर टिकनर ने किया रिप्लेस

Highlights न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक बयान में कहा कि ब्लेयर टिकनर ने पाकिस्तान और भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की वनडे टीम में एडम मिल्ने की जगह ली है। मिल्ने अपनी तैयारी के बारे में चिंताओं के कारण पाकिस्तान और भारत में आगामी सीरीज के लिए टीम से हट गए। न्यूजीलैंड 18 से 24 जनवरी तक तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने के लिए भारत रवाना होने से पहले 9-13 जनवरी के बीच पाकिस्तान के खिलाफ तीन वनडे मैच खेलेगा।

वेलिंगटन: न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक बयान में कहा कि ब्लेयर टिकनर ने पाकिस्तान और भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की वनडे टीम में एडम मिल्ने की जगह ली है। मिल्ने अपनी तैयारी के बारे में चिंताओं के कारण पाकिस्तान और भारत में आगामी सीरीज के लिए टीम से हट गए। न्यूजीलैंड 18 से 24 जनवरी तक तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने के लिए भारत रवाना होने से पहले 9-13 जनवरी के बीच पाकिस्तान के खिलाफ तीन वनडे मैच खेलेगा।

ब्लैककैप के चयनकर्ता लार्सन ने कहा, "आगामी दौरों के लिए वनडे गेंदबाजी भार की कमी के बारे में अपनी चिंताओं के बारे में एडम हमारे साथ बहुत आगे थे। उनसे बात करने के बाद हम इस बात पर सहमत हुए कि दौरे से पहले की जाने वाली उनकी तैयारी लगातार तीन मैचों की वनडे सीरीज की मांगों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। हम उनकी ईमानदारी और टीम को निराश नहीं होने देने की उनकी सच्ची इच्छा की सराहना करते हैं।"

