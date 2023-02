NZ vs ENG: न्यूजीलैंड ने 1 रन से जीता रोमांचक मैच, विकेटकीपर ब्लंडेल ने पकड़ा करिश्माई कैच, देखिए वीडियो

Highlights इंग्लैंड के खिलाफ 1 रन से जीता न्यूजीलैंड वैग्नर ने 75वें ओवर में दिलाई करिश्माई जीत केन विलियम्सन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया

नई दिल्ली: न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच वेलिंगटन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने 1 रन सो रोमांचक जीत दर्ज की। इसी के साथ सीरीज 1-1 से बराबर पर समाप्त हुई। जीत के लिए दूसरी पारी में इंग्लैंड को 258 रन चाहिए थे। टीम ने शुरूआत भी अच्छी की। पहली पारी में शानदार शतक लगाने वाले जो रूट ने दूसरी पारी में भी 95 रन बनाए लेकिन उनकी पारी नाकाफी साबित हुई।

मैच में इंग्लैंड को 75वें ओवर में जीत के लिए मात्र 2 रन चाहिए थे। आखिरी विकेट के रूप में क्रीज पर जेम्स एंडरसन मौजूद थे। गेंद तेज गेंदबाज नील वेग्नर के हाथ में थी। ओवर की दूसरी गेंद पर लेग साइड से बाहर निकलती गेंद को एंडरसन ने छेड़ दिया और विकेटकीपर टॉम ब्लंडेल ने उल्टी दिशा में कूदकर एक हाथ से बेहतरीन कैच पकड़ लिया और न्यूजीलैंड को जीत दिला दी।

