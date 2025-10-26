11 छक्के और 9 चौके के साथ 101 गेंद में 135 रन की धांसू पारी, टीम को जीता नहीं सके कप्तान हैरी ब्रूक, न्यूजीलैंड ने 80 गेंद पहले 4 विकेट से हराया

New Zealand vs England, 1st ODI Cup: इंग्लैंड के कप्तान ने हालांकि एक छोर संभाल कर रखा और वनडे में अपना दूसरा शतक लगाया। यह एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर भी है।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 26, 2025 19:22 IST2025-10-26T19:22:03+5:302025-10-26T19:22:59+5:30

New Zealand won 4 wkts ENG 223 NZ 224-6 Captain Harry Brooke smashed 135 runs 101 balls 11 sixes 9 fours New Zealand with 80 balls to spare | 11 छक्के और 9 चौके के साथ 101 गेंद में 135 रन की धांसू पारी, टीम को जीता नहीं सके कप्तान हैरी ब्रूक, न्यूजीलैंड ने 80 गेंद पहले 4 विकेट से हराया

file photo

Highlightsतीन विकेट पर 24 रन हो गया।आखिरी विकेट के लिए 57 रन जोड़े।नाबाद रहते हुए न्यूजीलैंड को जीत दिलाई।

माउंट मानगानुईः हैरी ब्रुक ने 135 रन की अपनी असाधारण कप्तानी पारी में 11 छक्के लगाए, लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में रविवार को यहां चार विकेट से हार गई। इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 35.2 ओवर में 223 रन पर आउट हो गई। उसके केवल दो बल्लेबाज ही दोहरे अंक में पहुंचे। न्यूजीलैंड ने छह विकेट पर 224 रन बनाकर 80 गेंद शेष रहते हुए जीत हासिल की। न्यूजीलैंड की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और उसका स्कोर तीन विकेट पर 24 रन हो गया।

आउट होने वाले बल्लेबाजों में केन विलियमसन भी शामिल थे जो सात महीने में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे थे लेकिन खाता खोलने में भी नाकाम रहे। इसके बाद डेरिल मिचेल और माइकल ब्रेसवेल ने पांचवें विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी की। ब्रेसवेल ने 51 रन बनाए। मिचेल ने 78 रन बनाकर नाबाद रहते हुए न्यूजीलैंड को जीत दिलाई।

इससे पहले ब्रुक उस समय क्रीज पर आए जब इंग्लैंड का स्कोर दूसरे ओवर में दो विकेट पर चार रन था। इसके बाद जल्द ही उसका स्कोर छह विकेट पर 56 रन हो गया। इंग्लैंड के कप्तान ने हालांकि एक छोर संभाल कर रखा और वनडे में अपना दूसरा शतक लगाया। यह एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर भी है।

ब्रुक ने 11 छक्कों के अलावा नौ चौके भी लगाए और धीरे-धीरे न्यूज़ीलैंड के गेंदबाज़ों पर हावी हो गए, जिन्होंने इंग्लैंड के शीर्ष क्रम को ध्वस्त कर दिया था। ब्रुक ने जेमी ओवरटन (46) के साथ छठे विकेट के लिए 87 और ल्यूक वुड (नाबाद पांच) के साथ आखिरी विकेट के लिए 57 रन जोड़े।

उन्होंने इंग्लैंड के कुल स्कोर में 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया और अपनी पारी के दौरान वनडे क्रिकेट में 1000 रन पूरे किए। न्यूजीलैंड की तरफ से जाकरी फाकस ने चार, जैकब टफी ने तीन और मैट हेनरी ने दो विकेट लिए। 

Open in app
टॅग्स :England and Wales Cricket BoardNew Zealand Cricket Teamइंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्डन्यूजीलैंड क्रिकेट टीम