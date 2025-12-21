टेस्ट मैच में दोहरा शतक और शतक बनाने वाले दुनिया के 10वें और न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज डेवोन कॉनवे, इंडीज अभी भी 419 रन पीछे

Highlights पहले विकेट के लिए 192 रन की साझेदारी की थी। लैथम ने 101 रन बनाए जबकि कॉनवे ने 100 रन की पारी खेली। अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में जीत के लिए 462 रन का मुश्किल लक्ष्य रखा।

माउंट माउंगानुईः कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कॉनवे ने लगातार दूसरी पारी में शतक जड़कर टेस्ट इतिहास में अपना नाम विशिष्ट सूची में शामिल किया जिससे न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के सामने तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में जीत के लिए 462 रन का मुश्किल लक्ष्य रखा। लैथम ने 101 रन बनाए जबकि कॉनवे ने 100 रन की पारी खेली। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 192 रन की साझेदारी की थी जिससे न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी दो विकेट पर 306 रन पर समाप्त घोषित की। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी आठ विकेट पर 575 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी।

जिसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 420 रन बनाए थे। उसने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 43 रन बनाए हैं और इस तरह से वह अभी लक्ष्य से 419 रन पीछे है। स्टंप उखड़ने के समय ब्रैंडन किंग 37 और जॉन कैंपबेल दो रन पर खेल रहे थे।

कॉनवे ने पहली पारी में 227 रन बनाए थे और इस तरह से वह एक टेस्ट मैच में दोहरा शतक और शतक बनाने वाले दुनिया के केवल 10वें और न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। लैथम ने पहली पारी में 137 रन बनाए थे। उन्होंने एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतकीय साझेदारी करके अपने पिता रॉड की बराबरी की,

जिन्होंने 1992 में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में मार्क ग्रेटबैच के साथ शतकीय साझेदारी की थी। इन दोनों सलामी बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन से केन विलियमसन को पहली पारी में 86 ओवर से अधिक और दूसरी पारी में लगभग 40 ओवर तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। विलियमसन 40 रन बनाकर नाबाद रहे।

रचिन रविंद्र ने 23 गेंदों में नाबाद 46 रन बनाए। इससे पहले वेस्टइंडीज ने सुबह अपनी पहली पारी छह विकेट पर 381 रन से आगे बढ़ाई लेकिन वह चौथे दिन अपने स्कोर में 39 रन ही जोड़ पाया और इस बीच उसने चार विकेट गंवाए। जैकब डफी (86 रन देकर चार विकेट) ने जल्दी जल्दी दो विकेट लेकर चौथे दिन के पहले घंटे में ही वेस्टइंडीज को ऑल आउट करने में अहम भूमिका निभाई।

कैवेम हॉज 123 रन बनाकर नाबाद रहे। यह उनका दूसरा टेस्ट शतक और सर्वोच्च स्कोर है। डफी ने इस श्रृंखला में अब तक 17.3 के औसत से 18 विकेट लिए हैं और इस तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड को अपने कुछ प्रमुख गेंदबाजों की खास कमी नहीं खलने दी।