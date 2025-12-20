New Zealand vs West Indies, 3rd Test: 194 रन पीछे वेस्टइंडीज, 4 विकेट शेष, कैवेम हॉज ने 109 की पारी खेली

Highlights New Zealand vs West Indies, 3rd Test: जॉन कैंपबेल 45 रन और ब्रेंडन किंग 63 रन बनाकर आउट हुए। New Zealand vs West Indies, 3rd Test: वेस्ट इंडीज के सलामी बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत को बरकरार रखने की कोशिश की थी। New Zealand vs West Indies, 3rd Test: न्यूजीलैंड के 575 रन पर 8 विकेट से अभी भी 194 रन पीछे है।

माउंट मोनगानुईः तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन शनिवार को वेस्टइंडीज ने पलटवार किया और न्यूजीलैंड गेंदबाज की हेकड़ी निकाल दी। न्यूजीलैंड दौरे के दौरान वेस्ट इंडीज को कुछ बड़े खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। क्राइस्टचर्च में दोहरे शतक के साथ जस्टिन ग्रीव्स ने कमाल किया था, तो आज कैवेम हॉज ने वही कमाल दिखाया। डोमिनिकन खिलाड़ी ने अपना दूसरा टेस्ट शतक पूरा किया और 109 रन बनाकर नाबाद रहे। वेस्ट इंडीज ने तीसरे दिन के अंत में फॉलो-ऑन से बचकर इस टेस्ट मैच को बचाने का मौका हासिल किया। मेहमान टीम न्यूजीलैंड के 575 रन पर 8 विकेट से अभी भी 194 रन पीछे है और फिलहाल उसका स्कोर 381 रन पर 6 विकेट है। वेस्ट इंडीज के सलामी बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत को बरकरार रखने की कोशिश की थी।

A spirited batting display from the West Indies in Mount Maunganui helps them resist the New Zealand charge 👌#WTC27 | #NZvWI 📝: https://t.co/RsAVYUUerkpic.twitter.com/4lOawrE7XK — ICC (@ICC) December 20, 2025

डेवोन कॉन्वे के करियर के दूसरे दोहरे शतक की मदद से न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी पहली पारी आठ विकेट पर 575 रन पर घोषित किया था। न्यूजीलैंड के बड़े स्कोर के सामने हालांकि वेस्टइंडीज की सलामी जोड़ी दबाव में नहीं आयी और 111 रन बनाए। जॉन कैंपबेल 45 रन और ब्रेंडन किंग 63 रन बनाकर आउट हुए।