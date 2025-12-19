New Zealand vs West Indies, 3rd Test: न्यूजीलैंड ने 8 विकेट 575 रन बनाकर पारी घोषित किया, वेस्टइंडीज ने किया पलटवार, 110 पर 0 विकेट, 465 रन पीछे

Highlights New Zealand vs West Indies, 3rd Test: पहले विकेट के लिए रिकार्ड साझेदारी की। New Zealand vs West Indies, 3rd Test: करियर का छठा तथा पिछली छह पारियों में दूसरा शतक था। New Zealand vs West Indies, 3rd Test: 1972 में जॉर्जटाउन में 387 रन की साझेदारी की थी।

माउंट माउंगानुईः न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को 8 विकेट पर 575 रन बनाकर पारी घोषित किया। जवाब में वेस्टइंडीज ने कमाल का प्रदर्शन किया और बिना विकेट खोए 110 रन बना लिए। वेस्टइंडीज की टीम अभी भी 465 रन पीछे है। तीन मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड 1-0 से आगे है। पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था, जबकि न्यूजीलैंड ने दूसरा टेस्ट नौ विकेट से जीता था। न्यूजीलैंड के विशाल 575 रनों के जवाब में वेस्ट इंडीज ने शानदार शुरुआत की है। किंग और कैंपबेल ने मिलकर झटपट 110 रनों की अटूट साझेदारी की है।

दोनों बल्लेबाजों ने चौकों की झड़ी लगा दी है और गेंद के अच्छे स्विंग का पूरा फायदा उठाया है। स्टंप के समय किंग और कैंपबेल 45 पर नाबाद हैं। इससे पहले कीवी कप्तान टॉम लैथम ने 137 रन की पारी खेली और डेवोन कॉनवे ने 367 गेंद में 31 चौके की मदद से 227 रन बनाए। दोनों ने पहले विकेट के लिए रिकार्ड साझेदारी की।

लैथम और कॉनवे ने पहले विकेट के लिए 323 रन जोड़े जो न्यूजीलैंड की तरफ से पहले विकेट के लिए दूसरी सर्वश्रेष्ठ साझेदारी है। यह 2025 में किसी भी टीम की तरफ से किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। लैथम ने दूसरी नई गेंद आने के तुरंत बाद स्लिप में कैच देने से पहले 245 गेंदों का सामना किया तथा 15 चौके और एक छक्का लगाया।

न्यूजीलैंड के लिए आखिरी बार दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 2019 में टेस्ट मैच में शतक बनाए थे, जब हैमिल्टन में बांग्लादेश के खिलाफ लैथम ने 161 और जीत रावल ने 132 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड की तरफ से छठी बार पहले विकेट के लिए 200 या इससे अधिक रन की साझेदारी निभाई गई। लैथम इनमें से दो में शामिल रहे हैं।

न्यूजीलैंड की तरफ से पहले विकेट के लिए सर्वश्रेष्ठ साझेदारी का रिकॉर्ड ग्लेन टर्नर और टेरी जार्विस के नाम पर है जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ ही 1972 में जॉर्जटाउन में 387 रन की साझेदारी की थी। कॉनवे ने 147 गेंदों में शतक बनाया जिसमें 17 चौके शामिल थे। यह उनके करियर का छठा तथा पिछली छह पारियों में दूसरा शतक था। लैथम ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 15वां और वर्तमान श्रृंखला का दूसरा शतक 183 गेंदों में नौ चौकों और एक छक्के की मदद से पूरा किया।